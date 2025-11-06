Звезда "Ривердейла" исчезнет с красных дорожек: неожиданный шаг, который напугает фанатов

Прошло чуть более двух лет с того момента, как популярный сериал "Ривердейл" завершился после семи сезонов. С тех пор 29-летняя актриса Лили Рейнхарт не прекращала активно работать. Первым проектом после окончания шоу стал сериал "Хэл и Харпер", где главные роли исполняют Лили и режиссер Купер Рэфф. Между завершением съемок "Ривердейла" и началом нового проекта Рейнхарт взяла всего месяц перерыва.

За последний год актриса успела сняться в нескольких фильмах подряд, и теперь пришло время немного передохнуть.

"Мне посчастливилось сняться в трех фильмах подряд", — рассказала Рейнхарт.

Текущий отдых и завершение проектов

Лили намерена сделать паузу и на время поставить карьеру на паузу. Она призналась, что пока не готова снова окунуться в ритм съемочной площадки.

"Три фильма — это много. И пока я не готова снова оказаться на съемочной площадке", — отметила актриса.

Несмотря на это, Рейнхарт недавно завершила съемки в фильме "Гипотеза любви", экранизации одноименного романа Али Хейзелвуд. По словам актрисы, съемочный день был коротким, комфортным и принес массу положительных эмоций.

"Это было здорово. Это был всего один день, всё было замечательно, всё было легко и я получила удовольствие", — поделилась Лили.

Домашний отдых вместо светских мероприятий

Знаменитость подчеркнула, что теперь чувствует усталость и хочет больше времени проводить дома. В ближайшее время Рейнхарт планирует отказаться от красных дорожек, интервью и вечеринок. Актриса называет себя "настоящей домоседкой" и собирается посвятить отдых личной жизни и восстановлению сил.

