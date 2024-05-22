Собственники дач рекомендуют регулярно обрезать ветки сирени, что способствует её активному росту и улучшению внешнего вида. В регионе Москвы и Подмосковья рекомендуется проводить обрезку каждые два года, используя секатор или садовые ножницы.
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчеркнул важность данной процедуры для получения более пышных и здоровых кустов. Он также опроверг распространённый миф о вреде обрезки сирени, подтверждая её пользу для растения, сообщает Говорит Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/Максим Даринюк (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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