Собственники дач рекомендуют регулярно обрезать ветки сирени, что способствует её активному росту и улучшению внешнего вида. В регионе Москвы и Подмосковья рекомендуется проводить обрезку каждые два года, используя секатор или садовые ножницы.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчеркнул важность данной процедуры для получения более пышных и здоровых кустов. Он также опроверг распространённый миф о вреде обрезки сирени, подтверждая её пользу для растения, сообщает Говорит Москва.

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