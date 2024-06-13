Адвокат Ирина Смолякова объяснила, что проезд на красный сигнал светофора допустим в случаях крайней необходимости для предотвращения ДТП. Примеры исключений включают: действия по минимизации ущерба при аварийных ситуациях, ситуации, когда движение регулируется инспектором вопреки сигналам светофора, и обязанность водителя завершить маневр, начатый на зелёный сигнал, даже если светофор переключится на красный, сообщает News.Ru.
Решение о наличии нарушения принимается судом после анализа всех обстоятельств происшествия.
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