Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Адвокат Смолякова: проезд на красный сигнал светофора разрешен для предотвращения ДТП
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:57

Адвокат Смолякова: проезд на красный сигнал светофора разрешен для предотвращения ДТП

Адвокат Ирина Смолякова объяснила, что проезд на красный сигнал светофора допустим в случаях крайней необходимости для предотвращения ДТП. Примеры исключений включают: действия по минимизации ущерба при аварийных ситуациях, ситуации, когда движение регулируется инспектором вопреки сигналам светофора, и обязанность водителя завершить маневр, начатый на зелёный сигнал, даже если светофор переключится на красный, сообщает News.Ru.

Решение о наличии нарушения принимается судом после анализа всех обстоятельств происшествия.

Фото: commons.wikimedia.org/Petey21 (public domain)

Мир

Туристы бьют тревогу: в море у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны

Туристы бьют тревогу: в море у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны

В водах Красного моря у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны, сброшенные с судов.

Читать полностью
Пашинян не приедет в Белоруссию, пока Лукашенко занимает пост президента

Пашинян не приедет в Белоруссию, пока Лукашенко занимает пост президента

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует посещать Беларусь, пока Александр Лукашенко остаётся на посту президента. Он также подчеркнул, что это касается всех официальных лиц Еревана.

Читать полностью

Общество

Онколог Асташов: первые роды до 30 лет могут служить профилактикой рака груди

Онколог Асташов: первые роды до 30 лет могут служить профилактикой рака груди

Онколог Владимир Асташов рассказал, что первые роды до 30 лет могут служить профилактикой раковой опухоли груди, так как в этот период женщина находится во "времени расцвета", сообщает News.Ru.

Читать полностью
Переговоры учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в прямой эфир

Переговоры учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в прямой эфир

Фрагмент переговоров, связанных с учебным сценарием ЧП на Международной космической станции (МКС), случайно транслировался в прямом эфире NASA, вызвав распространение слухов о возможной аварии на орбите.

Читать полностью

Новости