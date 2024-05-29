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Истребитель США пятого поколения F-35 Lightning II разбился при взлёте
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:03

Истребитель США пятого поколения F-35 Lightning II разбился при взлёте

19 мая в Соединённых Штатах Америки, в штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолёт, направлявшийся в Южную Калифорнию. Инцидент произошёл за пределами аэродрома, и в самолёте находился только один пилот. После аварии летчика доставили в больницу.

Сало известно, что речь идет про истребитель F-35A, принадлежащий 58-й истребительной авиационной эскадрильи разбился при взлете с авиабазы Эглин. Пилот экстренно катапультировался и был доставлен в госпиталь. F-35A Lightning II — это многоцелевой истребитель пятого поколения.

Это уже второе авиационное происшествие на базе ВВС США в западной Флориде за несколько дней. Ранее на этой же базе разбился другой военный самолёт — F-22.

Фото: dvidshub.net/U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen

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