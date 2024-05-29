19 мая в Соединённых Штатах Америки, в штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолёт, направлявшийся в Южную Калифорнию. Инцидент произошёл за пределами аэродрома, и в самолёте находился только один пилот. После аварии летчика доставили в больницу.
Сало известно, что речь идет про истребитель F-35A, принадлежащий 58-й истребительной авиационной эскадрильи разбился при взлете с авиабазы Эглин. Пилот экстренно катапультировался и был доставлен в госпиталь. F-35A Lightning II — это многоцелевой истребитель пятого поколения.
Это уже второе авиационное происшествие на базе ВВС США в западной Флориде за несколько дней. Ранее на этой же базе разбился другой военный самолёт — F-22.
Фото: dvidshub.net/U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen
Дипломат Антонов: санкции не сломают экономику России
Торговое эмбарго ввести против России собираются в США, о чем заявили ранее в Белом Доме.
Из-за высоких судебных расходов Трамп продал самолёт
Суд в конце апреля наказал Дональда рублем" за комментарии в его соцсети Truth Social о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс.
Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени "госуслуг"
Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет
На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.