Люстра
Люстра
© freepik.com by freepic.diller is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 22:12

Свет как искусство: как освещение меняет ваше восприятие пространства в 2026 году

Крупные подвесы и люстры становятся центром комнаты — дизайнери Мими Мичэм

Освещение всё чаще становится не просто функциональной деталью интерьера, а инструментом для создания настроения и характера дома. В 2026 году дизайнеры делают ставку на тёплый свет, индивидуальные решения и выразительные формы, которые подчёркивают стиль жизни, а не подчиняют его строгим правилам. Меняются не только формы светильников, но и сам подход к тому, как свет работает в пространстве. Об этом сообщает издание Southern Living.

Цвет как акцент и настроение

Цвет уверенно выходит за рамки стен и текстиля. Дизайнер Клэр Томпсон отмечает, что в 2026 году яркие оттенки всё активнее появляются в освещении — от абажуров до люстр и фонарей с цветными металлическими акцентами.

"Будь то абажуры на лампах, люстры или очень красивые фонари с акцентным цветом металла — мы увидим отличное сочетание цветов для освещения в каждой комнате", — говорит дизайнер из Миссисипи Клэр Томпсон.

Leigh Falkner Interiors также фиксирует возвращение печатных абажуров. Они позволяют добавить узор и выразительность без замены крупной мебели, превращая обычную лампу в самостоятельный декоративный элемент.

Свобода от проводов

Аккумуляторные светильники окончательно перестают быть временным решением. Дизайнер Келли Сазерленд подчёркивает, что перезаряжаемое освещение стало доступным, мобильным и эстетичным вариантом для современных домов.

"Перезаряжаемое освещение здесь надолго, и на то есть веские причины", — говорит Келли Сазерленд.

Такие светильники позволяют подсвечивать картины, бары и уютные уголки без сложного монтажа и лишних проводов, сохраняя мягкое и тёплое свечение.

Крупные формы и скульптурный эффект

В 2026 году дизайнеры предлагают смелее работать с масштабом. Большие подвесы над кухонными островами, эффектные люстры в спальнях и выразительные светильники в прихожих становятся визуальными центрами интерьера.

"Даже один огромный кулон может изменить настроение всей комнаты. Не бойся взглянуть на размер больше", — отмечает дизайнер из Хьюстона Мими Мичэм.

В Page House Studio подчёркивают, что светильник всё чаще воспринимается как архитектурный объект, способный уравновешивать пропорции и придавать пространству глубину.

Смешение металлов и фактур

Единый набор отделок уходит в прошлое. В тренде продуманное сочетание латуни, бронзы, матового никеля и других материалов.

"Смешивай металлы вдумчиво. Сочетайте металлы с похожим подтекстом, чтобы образ выглядел намеренно, а не навязчиво", — советует Мими Мичэм.

Дизайнер Коди Браун добавляет, что освещение всё чаще объединяет металл с камнем, стекло с тканью и переосмысливает винтажные формы через современные отделки.

Мягкое свечение вместо резкого света

Холодный и слишком яркий свет постепенно уступает место более тёплому и рассеянному. По словам Коди Брауна, в 2026 году приоритетом становится фоновое освещение, создающее расслабляющую атмосферу.

"Цель — создать уютную, расслабляющую атмосферу, а не чрезмерно яркое, утилитарное освещение", — отмечает он.

Скрытые источники света, тёплые оттенки и мягкое свечение делают пространство более обжитым и комфортным.

Ткань и плетёные элементы

Тканевые и плетёные абажуры усиливают тренд на многослойные интерьеры. Дизайнер из Нэшвилла Кейт Фиглер подчёркивает, что такие светильники не только рассеивают свет, но и добавляют узор, цвет и глубину.

"Они не только мягко рассеивают свет, но и служат красивыми источниками узоров и цвета, часто становясь центральными точками в комнате", — говорит Кейт Фиглер.

Спокойное и циркадное освещение

Всё больше внимания уделяется освещению, которое подстраивается под естественные биоритмы. Престон Батлер из Butler Lighting отмечает рост интереса к циркадным системам, меняющим цветовую температуру в течение дня.

"Мы наблюдаем огромный приток циркадных светильников, которые помогают наслаждаться бодрящими дневными оттенками и тёплым вечерним сиянием для лучшего сна", — говорит Престон Батлер.

Кэти Кайзер добавляет, что такие решения органично сочетаются с крупными светильниками, смешанными металлами и выразительными цветами, формируя более человечный и продуманный интерьер.

