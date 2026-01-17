Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Осенний рабочий уголок
Осенний рабочий уголок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 3:00

Меняю освещение по слоям — и комната становится глубже: один источник всё портил

Многослойное освещение рекомендуют вместо одного верхнего света для уюта в доме

Вечером в доме можно почувствовать: вроде уютно, но чего-то не хватает — и чаще всего виноват свет. Один яркий "большой свет" делает комнату плоской, подчёркивает тени и превращает даже красивый интерьер в слишком офисное пространство. А продуманное освещение, наоборот, собирает атмосферу по слоям и добавляет ощущение тепла без ремонта. Об этом пишет Backyard Garden Lover.

Свет в 2026 году: меньше "как в каталоге", больше — про вас

Современные интерьеры всё чаще уходят от безликих решений и стремятся выглядеть обжитыми и персональными. Освещение здесь играет ключевую роль: оно не просто подсвечивает мебель, а задаёт ритм — где хочется работать, где отдыхать, а где "замедляться" вечером.

Хороший ориентир — думать не о люстре как о единственном источнике, а о сценариях: утро, день, вечер, гости, спокойный отдых. Чем больше у света вариантов, тем легче менять настроение в комнате без перестановок и покупки нового декора.

Многослойность: когда свет работает в команде

Один верхний свет редко делает помещение комфортным. Намного лучше, когда вместе работают разные источники: потолочное освещение для бытовых задач, локальные лампы для чтения и мягкая подсветка для атмосферы. Такой подход даёт гибкость: можно оставить яркость на кухне, но в гостиной включить приглушённый свет и сразу получить ощущение уюта.

При многослойности удобнее выделять детали — картину, полку, любимое кресло у окна — и при этом не "засвечивать" всё пространство одинаково. В итоге помещение воспринимается глубже и визуально интереснее, а свет становится похож на естественный — с мягкими переходами и акцентами.

Скульптурные подвесы: один выразительный акцент вместо десятка деталей

В 2026 году подвесной светильник всё чаще рассматривают как самостоятельный объект — почти как арт-предмет. Сильный силуэт и необычный материал могут собрать композицию комнаты и стать логичным центром, особенно над обеденным столом или кухонным островом.

Важно не перегружать: если светильник заметный, лучше дать ему "воздух". Тогда он будет работать как якорь, а не спорить с активными обоями, ярким текстилем и визуальным шумом.

Рассеянный свет: мягкое свечение вместо жёстких ламп

Тренд на "голые" яркие лампы постепенно уступает месту свету, который приятно рассеивается. Матовые плафоны, стекло с мягкой фактурой, тканевые абажуры, свет через полупрозрачные материалы — всё это убирает блики и делает помещение спокойнее.

Такой свет особенно ценят в спальнях и зонах отдыха: он не давит, не утомляет глаза и помогает создать эффект "кокона", когда в комнате хочется задержаться подольше. Если добавить диммеры и тёплые сценарии на вечер, разница ощущается буквально с первого дня.

Интегрированная подсветка и винтаж: премиальность в деталях

Отдельное направление — "освещение как часть архитектуры", когда свет прячут в полки, ниши, потолочные карнизы и мебельные элементы. Лента за кромкой или в нише не показывает источник, а подчёркивает форму: потолок кажется выше, а предметы — выразительнее. Это решение часто выглядит дороже именно из-за аккуратности и цельности.

Параллельно растёт интерес к винтажным и ручным светильникам. Небольшие несовершенства — пузырьки в стекле, следы ручной обработки, необычная патина — воспринимаются как характер, а не как недостаток. Такие находки спасают интерьер от ощущения "собран из одного каталога" и добавляют историю.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты не рекомендуют стирать полотенца и одежду вместе — Martha Stewart Living 15.01.2026 в 19:11
Закинули полотенца с одеждой — и пожалели: почему ворс и износ появляются мгновенно

Совместная стирка полотенец и одежды может повредить ваши вещи! Узнайте, почему это не лучший вариант и как избежать проблем.

Читать полностью » Система хранения удерживает порядок без уборок — организаторы пространства 15.01.2026 в 18:45
Уборка занимает 5 минут в день: вечерний ритуал, после которого порядок не разваливается

Как выстроить систему хранения, при которой порядок держится сам: простые принципы, рабочие привычки и решения для любого дома без лишнего стресса.

Читать полностью » Лучшие швабры имеют насадку из микрофибры — эксперт по домоводству Жукова 15.01.2026 в 15:07
Разводы и крошки не исчезают: этот вид швабры быстро исправит ситуацию

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, на что обратить внимание при выборе швабры для качественной уборки дома.

Читать полностью » Лайфхаки сократили время уборки дома — домохозяйки 15.01.2026 в 11:42
Дом против хозяев проигрывает: лайфхаки, после которых порядок держится сам

Практичные лайфхаки для кухни, спальни и детской помогают навести порядок, сэкономить место и упростить уборку без лишних затрат и ремонта.

Читать полностью » Подушки из пены памяти не рекомендуют стирать в машинке — Эшли Матуска Киддер 15.01.2026 в 10:47
Подушки можно стирать в машинке — но не все: одна ошибка превращает стирку в испорченный наполнитель

Узнайте, как часто следует стирать подушки, чтобы избежать накопления пыли и аллергенов. Пошаговые рекомендации от специалистов по стирке.

Читать полностью » Средство для посуды в воде для пола оставляет липкую плёнку и разводы — Роза Пикоса 14.01.2026 в 21:12
Пол после уборки стал липким и тусклым — оказалось виновато то, что добавила в ведро

Уборка пола может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Узнайте, какие добавки в ведре с водой могут испортить ваши усилия и сделать пол грязнее.

Читать полностью » Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila 14.01.2026 в 19:35
Стеклянная варочная панель засияла как новая: два копеечных средства творят чудеса

Стеклянная варочная панель быстро теряет блеск, если за ней ухаживать неправильно. Простой и безопасный способ поможет вернуть чистоту без царапин.

Читать полностью » Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest 14.01.2026 в 15:06
Миллениалы массово устают от серого — новый нейтральный цвет меняет квартиру

Серый цвет теряет популярность! Узнайте, как серо-зеленый трансформирует интерьер, добавляя тепло и характер, не создавая ярких контрастов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Петушки и гурами живут в аквариумах без компрессора — аквариумист
Туризм
Бадалин выбирают для поездки к Китайской Стене без пересадок - путешественница Полякова
Спорт и фитнес
Попытка тренироваться каждый день приводит к быстрому выгоранию — UOL
Красота и здоровье
Низкий витамин D связали с сухостью верхнего слоя кожи
Садоводство
Повторное использование почвенной смеси допустили при хорошем состоянии — TG
Наука
Древний океан размером с Арктику существовал на Марсе — Шлунеггер профессор
Красота и здоровье
Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки
Наука
Эксперимент показал слабое влияние мотивации на поведение — Университет Суррея
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet