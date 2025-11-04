Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телевизор
Телевизор
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 6:50

Тёплый плед спасёт вечер: эти 5 фильмов не страшат, а радуют душу

The Guardian посоветовал смотреть "Поющие под дождём" и "Барашек Шон: Фермагеддон" для спокойного отдыха

Если вы устали от страшных фильмов и ищете что-то лёгкое и доброжелательное для уютного вечера, эта подборка от The Guardian именно для вас. Здесь собраны картины, которые подарят радость, спокойствие и позволят насладиться просмотром без тревоги. Вы сможете отвлечься от повседневных забот и погрузиться в атмосферу простых человеческих радостей.

"Идеальные дни" (2023)

Главный герой — пожилой мужчина Хираяма, живущий в Токио и работающий уборщиком. Его жизнь подчинена чётким привычкам: уход за растениями, прослушивание кассет, чтение книг и фотографирование деревьев на пленочную камеру. Но несколько неожиданных встреч постепенно меняют его распорядок, открывая новые стороны жизни и человеческих отношений. Вы увидите, как маленькие события способны полностью изменить взгляд на привычное.

"Ведьмина служба доставки" (1989)

История юной ведьмы Кики, которая отправляется в большой город вместе с говорящим котом Дзидзи. На новом месте ей помогает добрая пекарша, предлагая открыть службу воздушной доставки. Вы вместе с героиней переживёте её первые шаги в самостоятельной жизни, новые знакомства и приключения, которые учат дружбе, ответственности и вере в себя.

"Поющие под дождем" (1951)

Дон Локвуд — кинозвезда эпохи немого кино, купающаяся в лучах славы. С приходом звукового кино его мир меняется, и герой вынужден заново искать себя. Для вас этот фильм станет примером того, как важно адаптироваться к переменам и сохранять оптимизм. Музыка и хореография создают лёгкую и праздничную атмосферу, несмотря на профессиональные трудности персонажей.

"Марсель — ракушка в ботинках" (2021)

Главный герой — маленькая ракушка Марсель, которая носит ботинки и живёт с бабушкой Конни. Он мечтает воссоединиться с семьёй, с которой когда-то был разлучен. События документального фильма меняют его жизнь, открывая новые возможности. Вы увидите, что даже маленькие шаги способны приводить к большим переменам и новым открытиям.

"Барашек Шон: Фермагеддон" (2019)

Ферма Шона оказывается в центре странных событий, когда на горизонте появляются загадочные огни — признак приближения инопланетянина. Очаровательная Лу-Ла терпит крушение, и Шон решает помочь ей вернуться домой. Вы сможете вместе с героями пережить увлекательные приключения, увидеть силу дружбы и взаимопомощи, а лёгкий юмор сделает просмотр приятным для всей семьи.

Почему эти фильмы стоит посмотреть

Все эти картины объединяет лёгкость и доброжелательная атмосфера. Вы получите возможность насладиться красотой простых радостей, понять важность дружбы и семьи, а также ощутить спокойствие и умиротворение. Даже маленькие действия героев показывают, как сильно можно повлиять на жизнь вокруг.

Советы для комфортного просмотра

  1. Создайте уют: мягкий плед, любимый напиток и приглушённый свет помогут полностью погрузиться в атмосферу фильма.

  2. Выберите удобное время: вечерние часы идеально подходят для просмотра лёгких фильмов без стресса.

  3. Делайте паузы: если фильм вдохновляет, можно остановиться и обсудить увиденное с близкими или записать свои мысли.

Плюсы и минусы просмотра таких фильмов

Плюсы Минусы
Лёгкая и приятная атмосфера Меньше напряжения, что может показаться скучным любителям динамики
Поднимают настроение и создают уют Не подходят тем, кто ищет экшн или захватывающие сцены
Учат ценить простые радости Иногда сюжет кажется слишком предсказуемым

А что если…

Если вы хотите добавить интригу без страха, попробуйте сочетать эти фильмы с лёгкими комедиями или анимацией. Анимационные короткометражки или музыкальные фильмы середины XX века создадут нужный настрой, не перегружая эмоциями.

3 интересных факта

  1. "Ведьмина служба доставки" считается классикой японской анимации и оказала влияние на мировое аниме.

  2. "Поющие под дождём" снят в период перехода от немого кино к звуковому, что отражено в сюжете.

  3. Главный герой "Марсель — ракушка в ботинках" показывает, что даже маленькие существа способны совершать большие поступки.

Исторический контекст

Каждый из фильмов отражает своё время: "Поющие под дождём" — Голливуд 1950-х, "Ведьмина служба доставки" — городская жизнь Японии конца 80-х, а современные картины 2020-х исследуют темы одиночества, семейных связей и дружбы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ана де Армас приостановила роман с Томом Крузом, чтобы разобраться в чувствах – Daily Mail сегодня в 5:43
Скорость разрушила любовь: почему Ана де Армас внезапно прервала роман с Томом Крузом

Раскрыта причина расставания Аны де Армас и Тома Круза: актриса решила взять паузу, чтобы разобраться в своих чувствах и сохранить дружескую связь.

Читать полностью » Radar Online: Мадонна обручилась с 29-летним Акимом Моррисом сегодня в 4:38
67 лет и новая страсть: как Мадонна скрывает любовь с мужчиной почти вдвое младше

Легендарная певица снова нашла счастье, и её роман с молодой партнёршей превращается в серьёзное обещание будущего.

Читать полностью » Принц Гарри может лишиться титулов герцога Сассекского сегодня в 3:15
Меч короны навис над Гарри: как герцог Сассекский может повторить судьбу принца Эндрю

Принц Гарри может столкнуться с риском лишения титулов после действий, которые воспринимаются как нарушение правил британской короны.

Читать полностью » Принц Эндрю не поддержал заявления королевской семьи о жертвах Эпштейна сегодня в 2:45
Тень на дворце: как принц Эндрю игнорирует страдания жертв Эпштейна

Принц Эндрю воздерживается от участия в благотворительности и публичных заявлениях в поддержку жертв Джеффри Эпштейна, продолжая отрицать обвинения.

Читать полностью » Король Карл III начал планировать собственные похороны сегодня в 1:48
Король пишет финал сам: шаг Карла III, который ошеломил даже Уильяма

Король Карл III, зная о своём тяжёлом диагнозе, сам разработал сценарий своих похорон. Что стоит за этим решением и почему оно стало сигналом для всей монархии?

Читать полностью » Кассовые сборы США в октябре 2025 года упали до рекордно низкого уровня за 27 лет сегодня в 0:50
Пустые кинотеатры США: почему октябрь стал катастрофой для проката

Американский кинопрокат пережил рекордно слабый октябрь, но эксперты видят новые возможности для зрителей и студий.

Читать полностью » Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом вчера в 23:52
Энистон раскрыла тайну: актриса впервые публично показала свои чувства

Дженнифер Энистон впервые открыто рассказала о своих отношениях с Джимом Кертисом, поздравив его с днем рождения в соцсетях.

Читать полностью » Джастин Бальдони прекратил иск на 400 млн долларов против Блейк Лайвли — Rolling Stone вчера в 22:59
Юридическая комедия ошибок: как борьба Бальдони против Лайвли закончилась раньше времени

Конфликт Джастина Бальдони и Блейк Лайвли, который держал публику в напряжении, завершился неожиданным образом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Осенний маршрут Дорога великих людей: что посмотреть в Воронежской области
УрФО
Бизнес Тюменской области до декабря сможет ввозить товары из Казахстана без маркировки
Авто и мото
Минцифры: новые правила ограничили число SIM-карт на одного человека
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян хочет пригласить Blackpink во второй сезон сериала "Все честно" — Daily Fashion News
Красота и здоровье
Врачи рассказали, что такое гипнагогические галлюцинации и чем они опасны
Авто и мото
Спойлеры на городских автомобилях не увеличивают прижимную силу
Садоводство
Агрономы советуют уничтожать самосевы и растительные остатки, чтобы предотвратить пятнистость и ржавчину
Питомцы
Эксперт Шлемпер сообщил, что треть кошек испытывает тревогу при длительном отсутствии человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet