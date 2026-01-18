Перестала мазать всё подряд и выбрала свет — восстановление пошло иначе

Иногда коже нужно не очередное "что-то намазать", а мягкий толчок, который ускорит её собственное восстановление. В косметологии для этого всё чаще используют светотерапию: процедура выглядит просто, но работает за счёт точных длин волн и физиологической реакции тканей. Метод помогает быстрее снять воспаление и поддержать регенерацию, поэтому его нередко выбирают как дополнение к уходу и лечению. Об этом сообщает EcoSever.

Как работает светотерапия и чем она отличается от ухода

Светотерапия относится к физиопроцедурам: кожу обрабатывают светом определённого спектра, и в зависимости от выбранной длины волны можно получить разные эффекты. Косметолог и дерматолог Татьяна Егорова подчёркивает, что метод используют не ради "сияния здесь и сейчас", а ради конкретных задач — от успокоения воспалений до поддержки восстановления.

"В зависимости от спектра света мы можем снять воспаление, запустить, ускорить процесс регенерации, подсушить, оказать дезинфицирующее действие, рассасывающее или стимулирующее", — отметила косметолог Татьяна Егорова.

По её словам, за счёт этого светотерапия воспринимается как достаточно эффективный вспомогательный метод — особенно когда коже нужно восстановиться после раздражения или на фоне хронических воспалительных состояний.

Фотодинамическая терапия: когда к свету добавляют усиление

В косметологии существует несколько вариантов процедуры. Один из них — фотодинамическая терапия, где используют специальные препараты, усиливающие воздействие света. Егорова уточняет, что в этом случае применяют фотосенсибилизаторы.

"При фотодинамической терапии мы используем ещё средства фотосенсибилизаторы. Они с хлорином Е6, они позволяют усиливать действие света", — подчеркнула Татьяна Егорова.

Такая схема нужна, когда специалисту важно усилить отклик тканей на световое воздействие, сохранив при этом контролируемость процедуры.

Зачем нужны разные "цвета" и что они делают

Смысл процедуры именно в выборе спектра: разные длины волн дают разные эффекты. Татьяна Егорова объясняет, что в практике используют несколько направлений.

Синий и жёлтый спектры — при акне и розацеа, чтобы получить дезинфицирующий и рассасывающий эффект. Красный спектр — для стимуляции и в антиэйдж-программах. Оранжевый спектр — для лимфодренажного эффекта и уменьшения отёков.

Эксперт отдельно подчёркивает, что действие определяется физикой волны, а не "красивым светом".

"Определенная длина волны оказывает разное действие. Например, ультрафиолет дезинфицирует, оказывает бактериостатическое действие. Другая длина волны оказывает стимулирующее действие или противоотечное", — подчеркнула Егорова.

Почему метод считают рабочим именно для восстановления

Егорова добавляет, что световые методы давно применяются в физиотерапии и со временем хорошо зарекомендовали себя и в косметологии. В практическом смысле это означает, что светотерапию чаще рассматривают не как замену базового ухода или лечения, а как поддерживающую процедуру — когда нужно быстрее успокоить кожу, аккуратно уменьшить воспаление и помочь регенерации идти ровнее.