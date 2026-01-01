Искусственный свет ночью сбивает биоритмы — дальше организм действует по тревожному сценарию

Слишком яркая ночь давно перестала быть редкостью, но теперь учёные всё чаще задумываются, какую цену за это платит организм. Даже слабый искусственный свет после захода солнца может незаметно вмешиваться в работу внутренних систем. Новые данные указывают на связь ночного освещения со скрытым стрессом и изменениями в сосудах. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

Почему ночной свет оказался в центре внимания

Искусственное освещение в тёмное время суток стало неотъемлемой частью городской среды — от уличных фонарей до экранов гаджетов в спальнях. Ранее внимание исследователей было сосредоточено в основном на шуме и загрязнении воздуха, тогда как световое загрязнение долго оставалось недооценённым фактором. Новое исследование стало одним из первых, где ночной свет рассмотрели как самостоятельную угрозу для здоровья сердца. Для этого учёные объединили спутниковые данные и медицинскую визуализацию, чтобы понять, как освещение может запускать неблагоприятные процессы в организме.

"Световое загрязнение распространено повсеместно, но его влияние на сердце изучено недостаточно", — отметил руководитель исследования Шейди Абохашем.

Как измеряли стресс мозга и состояние сосудов

В работе использовали позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволило одновременно оценить активность мозга и признаки воспаления в артериях. Такой подход дал возможность выявить скрытые реакции организма. В анализ включили данные взрослых людей без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень ночного освещения в местах их проживания определяли по спутниковым картам искусственной яркости, учитывающим только свет, созданный человеком.

Полученные изображения сопоставляли с медицинскими записями, которые независимо оценивали кардиологи, не знавшие условий проживания участников. Это снизило вероятность субъективных искажений и повысило надёжность результатов.

Что показал анализ данных

Анализ выявил устойчивую зависимость: чем больше света окружало человека ночью, тем выше была стрессовая активность в мозге и выраженнее воспалительные изменения в сосудах. Эти биологические сигналы сопровождались ростом вероятности серьёзных сердечно-сосудистых осложнений. Риск увеличивался постепенно, без резких скачков.

Даже после учёта возраста, образа жизни, социально-экономических факторов и уровня шума связь сохранялась. Ночной свет усиливал нагрузку на системы регуляции, связанные с работой циркадных ритмов, отвечающих за сон, гормональный баланс и восстановление организма.

Стресс как возможный механизм

Исследователи считают, что ключевым звеном может быть реакция мозга на постоянное ночное освещение. Когда нервная система воспринимает свет как раздражитель, активируются стрессовые сигналы, запускающие иммунный ответ и воспаление сосудов. Со временем это может способствовать их уплотнению и снижению эластичности.

"Даже небольшое увеличение света ночью связано с ростом нагрузки на мозг и сосуды", — подчеркнул Абохашем.

Практические выводы для городов и домов

Авторы отмечают, что снизить воздействие ночного света можно как на уровне городской среды, так и в быту. Речь идёт о сокращении лишнего уличного освещения, экранировании фонарей и использовании датчиков движения. В домашних условиях важны затемнённые спальни и отказ от экранов перед сном, особенно с учётом риска прерывистого сна, который со временем отражается на работе сердца и мозга.

Результаты исследования не доказывают прямую причинно-следственную связь, поскольку работа носила наблюдательный характер. Однако сочетание современных методов визуализации и длительного наблюдения подчёркивает значимость ночного освещения как фактора, который стоит учитывать при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.