Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка сидит на кровати
Девушка сидит на кровати
© Designed by Freepik by tirachardz is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:16

Искусственный свет ночью сбивает биоритмы — дальше организм действует по тревожному сценарию

Ночной искусственный свет повысил риск болезней сердца – AHA

Слишком яркая ночь давно перестала быть редкостью, но теперь учёные всё чаще задумываются, какую цену за это платит организм. Даже слабый искусственный свет после захода солнца может незаметно вмешиваться в работу внутренних систем. Новые данные указывают на связь ночного освещения со скрытым стрессом и изменениями в сосудах. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

Почему ночной свет оказался в центре внимания

Искусственное освещение в тёмное время суток стало неотъемлемой частью городской среды — от уличных фонарей до экранов гаджетов в спальнях. Ранее внимание исследователей было сосредоточено в основном на шуме и загрязнении воздуха, тогда как световое загрязнение долго оставалось недооценённым фактором. Новое исследование стало одним из первых, где ночной свет рассмотрели как самостоятельную угрозу для здоровья сердца. Для этого учёные объединили спутниковые данные и медицинскую визуализацию, чтобы понять, как освещение может запускать неблагоприятные процессы в организме.

"Световое загрязнение распространено повсеместно, но его влияние на сердце изучено недостаточно", — отметил руководитель исследования Шейди Абохашем.

Как измеряли стресс мозга и состояние сосудов

В работе использовали позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволило одновременно оценить активность мозга и признаки воспаления в артериях. Такой подход дал возможность выявить скрытые реакции организма. В анализ включили данные взрослых людей без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень ночного освещения в местах их проживания определяли по спутниковым картам искусственной яркости, учитывающим только свет, созданный человеком.

Полученные изображения сопоставляли с медицинскими записями, которые независимо оценивали кардиологи, не знавшие условий проживания участников. Это снизило вероятность субъективных искажений и повысило надёжность результатов.

Что показал анализ данных

Анализ выявил устойчивую зависимость: чем больше света окружало человека ночью, тем выше была стрессовая активность в мозге и выраженнее воспалительные изменения в сосудах. Эти биологические сигналы сопровождались ростом вероятности серьёзных сердечно-сосудистых осложнений. Риск увеличивался постепенно, без резких скачков.

Даже после учёта возраста, образа жизни, социально-экономических факторов и уровня шума связь сохранялась. Ночной свет усиливал нагрузку на системы регуляции, связанные с работой циркадных ритмов, отвечающих за сон, гормональный баланс и восстановление организма.

Стресс как возможный механизм

Исследователи считают, что ключевым звеном может быть реакция мозга на постоянное ночное освещение. Когда нервная система воспринимает свет как раздражитель, активируются стрессовые сигналы, запускающие иммунный ответ и воспаление сосудов. Со временем это может способствовать их уплотнению и снижению эластичности.

"Даже небольшое увеличение света ночью связано с ростом нагрузки на мозг и сосуды", — подчеркнул Абохашем.

Практические выводы для городов и домов

Авторы отмечают, что снизить воздействие ночного света можно как на уровне городской среды, так и в быту. Речь идёт о сокращении лишнего уличного освещения, экранировании фонарей и использовании датчиков движения. В домашних условиях важны затемнённые спальни и отказ от экранов перед сном, особенно с учётом риска прерывистого сна, который со временем отражается на работе сердца и мозга.

Результаты исследования не доказывают прямую причинно-следственную связь, поскольку работа носила наблюдательный характер. Однако сочетание современных методов визуализации и длительного наблюдения подчёркивает значимость ночного освещения как фактора, который стоит учитывать при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy вчера в 16:14
Овал лица поплыл и шея выдала возраст — делаю это упражнение по минуте в день и вижу разницу

Простое и незаметное упражнение для овала лица и шеи: как задействовать нужные мышцы, снизить напряжение и поддержать чёткий контур без сложных практик.

Читать полностью » Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру вчера в 14:40
Эти остатки салатов вам не покажутся съедобными — но лучше отказаться, чем рисковать здоровьем

Врач-диетолог предупредила, чем грозит привычка доедать новогодние салаты на следующий день. Сохранение еды при неправильной температуре может привести к отравлению.

Читать полностью » Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний вчера в 14:40
Не просто калории: что на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы едите чипсы и картошку фри

Чипсы и картофель фри оказывают серьезное влияние на печень и поджелудочную железу, а также повышают риск развития диабета. Как избежать негативных последствий — читайте внутри.

Читать полностью » Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash вчера в 14:40
Эти капельницы кажутся привычными — но именно они заполнили медицинские графики на Новый год

В период праздников спрос на детокс-услуги взлетел, и стоимость процедур значительно увеличилась. Почему так популярны капельницы и кто в группе риска?

Читать полностью » В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ вчера в 14:40
Искусственная кома и реанимация: как врачи Саратовской больницы смогли спасти женщину с полиорганной недостаточностью

В Саратове врачи спасли беременную женщину с полиорганной недостаточностью, которая более месяца находилась в искусственной коме.

Читать полностью » В Мурманской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - Роспотребнадзор вчера в 14:28
Эти цифры кажутся незначительными, но именно они показывают рост заболеваемости в Мурманске

В Мурманской области зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Эксперты выявили активную циркуляцию вирусов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Дибба связывает кислотные напитки с повреждением слизистой вчера в 12:29
Один популярный напиток подрывает ЖКТ — большинство пьёт его каждый день и не замечает

Узнайте, какой популярный напиток может негативно сказаться на здоровье кишечника. Один простой шаг поможет улучшить ваше самочувствие.

Читать полностью » Шампанское может привести к более тяжёлой интоксикации - Ольга Кропоткина вчера в 10:55
Шампанское — не просто алкоголь: что нужно учитывать при его употреблении на праздниках

Шампанское — любимый напиток на праздниках, но его употребление может иметь негативные последствия для здоровья. Как избежать неприятных последствий, рассказывает врач.

Читать полностью »

Новости
Дом
Плитка под мрамор утратила актуальность в ванных — дизайнеры
Питомцы
Пудели демонстрируют высокую способность к обучению трюкам — кинологи
Наука
Окаменелости в Катара переосмысляют роль морских коров в экосистемах - Popsci
Авто и мото
Новогодние каникулы повышают риски для водителей в городе — Авто Mail
Еда
Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети
Садоводство
Перелив орхидеи вызывает гниение корней — цветоводы
Туризм
Зимой в Армении сочетают горнолыжный отдых и термальные источники — специалисты туриндустрии
Еда
Запекание целой курицы с медом и маслом обеспечивает хрустящую корочку — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet