Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает боковую планку
Девушка делает боковую планку
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 3:10

Делала по 10 минут в день — руки и спина стали как после фитнес-клуба

Модифицированная планка укрепляет мышцы кора и спины — спортивные врачи

Эта тренировка создана для тех, кто хочет укрепить мышцы без перегрузки и сложных приспособлений. Достаточно пары гантелей, устойчивого стула и немного свободного пространства. Программа подходит даже тем, кто давно не занимался спортом: движения простые, но задействуют всё тело.

Базовые упражнения для верхней части тела

1. Руки и плечи под контролем

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, возьмите гантель в левую руку. Поднимите руку на уровень плеча и согните локоть, подтягивая вес к груди. Затем разверните предплечье вверх — будто демонстрируете силу. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 12 повторов, поменяйте руку.

2. Баланс и подъём

В том же положении поднимайте левую ногу в сторону, одновременно поднимая руку с гантелью на уровень плеч. Это активирует мышцы плечевого пояса, ягодицы и внешнюю поверхность бёдер. Повторите 12 раз, затем смените сторону.

3. "Аист" для осанки

Чуть наклонитесь вперёд, удерживая гантель в левой руке. Поднимайте руку в сторону до уровня плеч, затем плавно опускайте. Это укрепляет спину и грудные мышцы. Сделайте 12 повторов на каждую сторону.

4. Ровная спина — красивая спина

Встаньте перед стулом, правое колено поставьте на сиденье, опираясь рукой о спинку. В левой руке — гантель. Тяните руку к рёбрам, сводя лопатки. Вернитесь в исходное положение и повторите 12 раз, затем поменяйте стороны.

Упражнения для пресса и кора

5. "Моллюск" для ягодиц и пресса

Лягте на бок, согните колени, держите ступни вместе. Поднимайте верхнее колено, не разворачивая таз. Это задействует ягодицы и мышцы кора. Выполните 12 повторов на каждую сторону.

6. Упражнение с подушкой

Сядьте на край стула, спина опирается на подушку. Подтяните левое колено к груди, затем выпрямите ногу до параллели с полом. Вернитесь обратно. Сделайте 12 повторов на каждую ногу. Это отличная альтернатива прессу на полу.

7. Планка для беременных

Встаньте на локти и колени, корпус прямой. Держите пресс в тонусе 20-30 секунд, затем расслабьтесь в позе ребёнка. Сделайте 6 повторов. Это безопасный вариант для укрепления пресса и спины.

8. "Главное сжатие"

Встаньте на четвереньки и зажмите подушку между коленей. На вдохе округлите спину, опуская голову. На выдохе прогнитесь, глядя вверх. Повторите 8 раз — упражнение помогает укрепить поясницу и внутреннюю поверхность бёдер.

Завершающие растяжки

9. "Два больших пальца вверх"

Станьте в выпад, руки сжаты в кулаки, большие пальцы направлены вверх. Поднимите руки в форме буквы V, расправьте плечи и вытолкните таз вперёд. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторов на каждую сторону.

10. "Плие для будущих мам"

Поставьте ноги широко, носки разведите, согните колени. Поднимите руки в стороны в форме буквы V, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 15 раз — упражнение мягко растягивает плечи и бёдра.

11. "Приседание мамы"

Опуститесь в глубокий присед, ладони сложены у груди. Локтями слегка надавите на внутреннюю часть бёдер, чтобы раскрыть таз. Удерживайте положение 30 секунд. Повторите 8 раз.

12. "Т-поза вдвоём"

Встаньте на левое колено, правую ногу выпрямите в сторону. Левую руку поставьте на пол, правую вытяните вверх. Поднимайте правую ногу до уровня бедра и удерживайте 10 секунд. Повторите 12 раз на каждую сторону.

Советы для успешной тренировки

  • Всегда начинайте с разминки: круговые движения плечами и лёгкие наклоны.

  • Не используйте слишком тяжёлые гантели — 1-2 кг достаточно.

  • Сохраняйте ровное дыхание, не задерживайте вдох.

  • После тренировки выпейте воды и сделайте лёгкую растяжку.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: перенапряжение спины при наклонах.
    Последствие: боль в пояснице.
    Альтернатива: используйте опору — спинку стула.

  • Ошибка: использование слишком тяжёлых гантелей.
    Последствие: травма плечевых суставов.
    Альтернатива: начните с веса до 2 кг или используйте бутылки с водой.

А что если нет оборудования

Нет гантелей? Используйте пластиковые бутылки, наполненные водой. Нет стула — подойдёт устойчивая табуретка или диван. Главное — сохраняйте равновесие и не спешите.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • не требует спортзала;

  • укрепляет мышцы и улучшает осанку.

Минусы:

  • требует регулярности;

  • без контроля техники возможны ошибки.

FAQ

Как часто выполнять эту тренировку?
Достаточно 3 раз в неделю, чередуя с днями отдыха.

Можно ли заниматься без обуви?
Да, если у вас устойчивая поверхность и нет проблем со стопами.

Что лучше для разминки — растяжка или кардио?
Лёгкое кардио: шаги на месте, махи руками и наклоны.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения без пота неэффективны.
    Правда: важна техника, а не количество пота.
  • Миф: гантели делают женские руки "качающимися".
    Правда: при умеренных весах мышцы становятся лишь подтянутыми.
  • Миф: растяжка бесполезна.
    Правда: она улучшает гибкость и снижает риск травм.

3 интересных факта

  1. Умеренные силовые нагрузки ускоряют метаболизм на 10-15%.

  2. При правильном дыхании мышцы получают больше кислорода, и тренировка проходит легче.

  3. Даже короткие ежедневные занятия улучшают настроение за счёт выработки эндорфинов.

Исторический контекст

Программы "плюс одно упражнение" появились в США в 2000-х годах. Их идея — добавлять небольшие, но регулярные нагрузки в повседневную жизнь. Такой подход особенно популярен среди женщин, совмещающих работу и заботу о семье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

7 видов батманов, которые развивают гибкость и силу — танцовщица Петрова вчера в 22:16
Как балетные движения помогут вам похудеть и улучшить осанку: открою секреты батманов

Балет как тренировка для тела: как батманы помогают развить гибкость, силу и красивую походку без травм.

Читать полностью » Пилатес помогает улучшить осанку и гибкость — тренер Анна Прокопович вчера в 21:16
Пилатес, который восстановил моё тело: попрощалась от болей в спине и укрепила мышцы

Узнайте о ключевых принципах пилатеса и его пользе для здоровья — от улучшения гибкости до укрепления осанки.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как правильно выбрать стиль плавания для новичков — тренер Каренин вчера в 20:26
Каждый стиль — новый скилл: научилась плавать по-разному и получила невероятное

Узнайте, какие стили плавания помогут вам улучшить физическую форму и выбрать оптимальный стиль для тренировки.

Читать полностью » Упражнение Твистер формирует тонкую талию — считают тренеры по фитнесу вчера в 19:10
Делала скручивания на пресс не так — теперь одно движение даёт двойной эффект

Секрет пресса, как у героев Jersey Shore, прост: немного упорства, мяч и упражнение "Твистер". Узнай, как сделать живот подтянутым и рельефным.

Читать полностью » Упражнение Наклонная башня укрепляет плечи и ягодицы — фитнес-инструкторы вчера в 18:10
Увидела упражнение в сети, повторила дома — и тело изменилось за 10 дней

Этот короткий и энергичный комплекс поможет укрепить плечи и сделать ягодицы упругими всего за несколько недель. Узнай, как добиться результата без тренажёров.

Читать полностью » Простая тренировка с мячом заменяет час кардио — отметила тренер Эрин Курдила вчера в 17:10
Один приём из футбола заменил мне поход в спортзал — жаль, что раньше не знала

Как развить сильные, подтянутые ноги и укрепить корпус, вдохновившись энергией футбола — простое упражнение, которое можно делать где угодно.

Читать полностью » Учёные зафиксировали связь любви и набора веса у пар — Университет Оксфорда вчера в 16:10
Полюбила — и стала весить больше: теперь делаю только так, килограммы ушли

Учёные утверждают, что любовь может добавить пару лишних килограммов. Почему так происходит и как сохранить форму, когда отношения становятся серьёзными?

Читать полностью » Волейбол на песке укрепляет мышцы ног и кора — олимпийская чемпионка Керри Уолш вчера в 15:10
Провела выходные на пляже — теперь одежда сидит совсем по-другому

Тёплые выходные — идеальный повод провести день на свежем воздухе и совместить отдых с фитнесом. Рассказываем, какие активности помогут сжечь калории и зарядиться энергией.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Обкатка новых шипованных шин закрепляет их и увеличивает срок службы — эксперт
Садоводство
Кислый торф с песком повышает приживаемость клюквы
Садоводство
Плектрантусы создают пышные декоративные композиции для кашпо — Анастасия Гулис
УрФО
Женская зимняя одежда на Урале подорожала на 4% в октябре 2025 года — аналитики рынка одежды
Питомцы
Потеря аппетита у собаки может быть признаком депрессии — ветеринар Кэролайн Аквеста Канал
Дом
Хранение аккумуляторной техники на балконе может привести к поломке
СФО
Самые низкие цены на АИ-95 зафиксированы в Белоярском районе — специалисты департамента экономразвития
Еда
Миндальные печенья с мандарином готовят по зимнему рецепту к праздникам — шеф-повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet