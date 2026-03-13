Лифты больше не будут молчать: Челябинская область обновляет свою инфраструктуру к 2030 году

В Челябинской области в 2026 году ужесточат правила замены лифтов. Планируют обновить тысячу подъемников, из них 580 стоят в домах со специальными счетами на капремонт. К 2030 году отключат все лифты старше 25 лет. Собственники многоквартирных домов сталкиваются с дефицитом средств: один лифт обходится примерно в 4 миллиона рублей, а в типовом доме их несколько. Региональный фонд капремонта предлагает беспроцентную рассрочку через ассоциацию "Российское лифтовое объединение" для домов, накопивших половину суммы.

Планы по замене лифтов

В Челябинской области определили жесткие сроки для обновления лифтового парка. К 2030 году все подъемники, проработавшие свыше 25 лет, выведут из эксплуатации. Это касается тысяч жилых домов, где лифты служат ежедневно, перенося нагрузки от тысяч циклов подъема и спуска. Физика металла здесь проста: тросы и кабины изнашиваются под весом и вибрацией, рискуя внезапным отказом.

В 2026 году запланировали замену тысячи лифтов. Из них 580 находятся в домах со спецсчетами на капремонт. Остальные финансируют из регионального фонда. Такие масштабы требуют координации: от диагностики износа до монтажа новых систем с улучшенной гидравликой и электроникой.

Региональный фонд капремонта уже подсчитал объемы. Врио гендиректора Николай Сазонов отметил, что собрать миллионы на замену силами одного дома почти невозможно. Домашние счета редко покрывают полную стоимость сразу.

"Замена лифтов в регионах — это не просто ремонт, а вопрос инфраструктурной устойчивости. Старые подъемники создают риски для жителей, особенно в многоэтажках, где антропология городской жизни завязана на вертикальной мобильности. Мы видим, как износ материалов приводит к авариям, и региональные власти правильно ускоряют процесс. В Челябинской области накопленный опыт капремонта позволит избежать хаоса. Главное — вовремя задействовать рассрочки и спецсчета." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Финансовые сложности и рассрочка

Один лифт стоит около 4 миллионов рублей. В доме с несколькими подъездами сумма удваивается минимум до 8 миллионов, как привел расчеты Николай Сазонов. Собственники редко копят столько сразу, особенно если дом не в центре. Физика цен здесь жесткая: инфляция на металл и комплектующие толкает стоимость вверх.

Ассоциация "Российское лифтовое объединение" предлагает беспроцентную рассрочку. Участвуют дома, накопившие хотя бы половину стоимости. План простой: 30 процентов авансом, 20 процентов после установки, остаток растягивают на взносы несколькими годами.

Такая схема уже работает. В январе по ней обновили лифты в десяти многоэтажках Челябинской области. Жители отмечают плавный ход новых кабин и меньший шум от механизмов.

Изменения в программе с 2026 года

С 2026 года условия рассрочки ужесточат. Гендиректор ассоциации Петр Харламов сообщил о сокращении срока с семи до трех-пяти лет. Причина — высокая ставка рефинансирования. Дома все равно смогут войти в программу при наличии половины средств.

Переход к коротким срокам усложнит платежи для собственников. Но фонды капремонта готовы корректировать правила под регион. В Челябинске это затронет тысячи квартир, где лифты — артерия повседневной жизни.

Как именно обновить лифт, подробно рассказали в издании "Вечерний Челябинск". Процесс включает обследование, демонтаж и установку с соблюдением норм безопасности.