Психолог Елена Ян описала способы достижения удовольствия в жизни, даже когда ничего не радует. В нашем мире, полном стресса и перемен, чувство удовольствия становится труднодостижимым. Ангедония, или потеря способности к радости, может быть признаком психологических проблем, таких как депрессия. Однако, есть надежда на возвращение удовольствия через работу с профессионалом или самостоятельно.
Советы психолога включают в себя работу с мыслями и установками, осознание эмоций, уход за телом и душой, установление порядка и дисциплины, общение с положительными людьми, извлечение уроков из неудач, благодарность за простые радости, преодоление страхов и установление личных границ. Ключевое значение имеет баланс между личными потребностями и качественными отношениями с окружающими, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Ekaterina Avdeeva (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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