Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили Астанинскую декларацию на саммите, проходившем в столице Казахстана. Информацию подтвердил корреспондент информационного агентства ТАСС.
В ходе заседания совета глав государств ШОС президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что данный документ отражает позиции стран-участниц по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.
Путин подчеркнул, что декларация акцентирует внимание на приверженности всех членов ШОС к созданию справедливого многополярного мироустройства. Такой порядок, по мнению участников, должен основываться на центральной роли Организации Объединенных Наций, международном праве и стремлении независимых государств к взаимовыгодному сотрудничеству.
В декларации важный пункт касается сотрудничества стран ШОС в противодействии сепаратизму и экстремизму.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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