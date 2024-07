Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили Астанинскую декларацию на саммите, проходившем в столице Казахстана. Информацию подтвердил корреспондент информационного агентства ТАСС.

В ходе заседания совета глав государств ШОС президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что данный документ отражает позиции стран-участниц по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

Путин подчеркнул, что декларация акцентирует внимание на приверженности всех членов ШОС к созданию справедливого многополярного мироустройства. Такой порядок, по мнению участников, должен основываться на центральной роли Организации Объединенных Наций, международном праве и стремлении независимых государств к взаимовыгодному сотрудничеству.

В декларации важный пункт касается сотрудничества стран ШОС в противодействии сепаратизму и экстремизму.

