Средневековая крепость буквально вылезла из-под земли: учёные подтвердили — это ключ к спору 1079 года

Иногда средневековые тайны решаются не в пыльном архиве, а на экране компьютера — когда в привычном лесном рельефе вдруг проступают правильные геометрические формы. Так в северо-восточной Швейцарии "проявился" ранее неизвестный замок X-XI веков: его заметили на картах местности высокого разрешения, а затем подтвердили специалисты кантона Тургау. Открытие может оказаться ключом к давнему спору о том, где находилась крепость, разрушенная в 1079 году. Об этом сообщает Археологическое управление Тургау.

Как замок "нашли" через рельеф: роль лидара и цифровых карт

Инициатором прорыва стал исследователь замков из кантона Берн. Он не проводил раскопок и не шёл с лопатой по лесу — вместо этого изучал на компьютере карты местности, полученные с помощью лидара (Light Detection and Ranging). Эта технология позволяет получать очень подробную модель рельефа и "видеть" малозаметные неровности даже под растительностью, которая скрывает археологические объекты от глаза.

На картах исследователь заметил характерные формы недалеко от Уэслинген-Буха, в пределах чуть менее километра западнее монастыря Картаузе-Иттинген. Там выделялись два небольших плато, окружённых крутыми оборонительными рвами. Такой набор признаков часто связывают с ранними укреплениями, где важную роль играли земляные насыпи и рвы, а надстройки могли быть деревянными.

Почему археологи говорят о типе "мотт-и-бейли"

По описанию археологов, найденные элементы напоминают замки типа "мотт-и-бейли" — одну из ключевых форм фортификации раннего Средневековья, распространённую в Северной Европе с X века. В классическом виде система состоит из мотта — земляного холма или вала с башней (часто деревянной на раннем этапе) — и бейли, то есть укреплённого двора рядом. Мотт давал обзор и служил последним рубежом обороны, а бейли был "жизненной зоной": там могли располагаться хозяйственные постройки, припасы, люди и животные.

Этот формат был удобен, потому что позволял быстро построить укрепление с использованием сравнительно простых материалов и относительно массовой рабочей силы. Для местных сеньоров, которым нужно было обозначить власть и контролировать территорию, это был практичный инструмент — особенно в периоды конфликтов и перестройки феодальных границ.

Следы дорог и "выемки" в земле: что рассказала средневековая логистика

Лидар показал не только сами замковые площадки. На рельефе выявились несколько старых выемок — заглублённых троп, которые веками "продавливали" ландшафт пешие и повозочные маршруты. Такие выемки часто расходятся от укреплений и могут быть косвенным подтверждением того, что объект был включён в транспортную сеть: к нему вели дороги, его снабжали, через него могли проходить люди и грузы.

Для понимания средневековой жизни это важная деталь. Замок — не изолированная башня на холме, а узел, который связан с соседними поселениями, торговыми путями и зонами контроля. Поэтому следы древних дорог рядом с укреплением усиливают аргумент: перед нами не случайный рельефный "каприз", а место, использовавшееся регулярно.

Что нашли на месте: керамика, железо и наконечники стрел

После цифрового открытия археологическое управление Тургау разрешило провести металлоискательное обследование. Оно дало вещественные подтверждения: черепки керамики, несколько железных предметов и — самое показательное — три средневековых наконечника стрел. Такие находки хорошо согласуются с военным назначением укрепления и указывают на использование площадки в раннем средневековье.

Важно, что это не единичная монета "на удачу", а набор предметов, который складывается в логичную картину: бытовая керамика плюс железо как материал повседневных инструментов и вооружения, плюс наконечники стрел как прямой сигнал оборонительного контекста. Всё вместе делает интерпретацию гораздо увереннее, чем одна "красивость" на карте.

Историческая загадка 1079 года: почему место так заинтересовало историков

Открытие стало интригующим из-за переклички с письменными источниками. В документах упоминается замок в месте, известном как Тбели, разрушенный в 1079 году во время конфликта между аббатом Эккехардом II из Райхенау и аббатом Ульрихом III из Санкт-Галлена. Позже, как говорится в источниках, крепость восстановили лорды Иттингена, но точное местоположение в текстах не уточнялось — отсюда многовековая головоломка.

До сих пор археологи спорили как минимум о трёх возможных вариантах: курган Хрцбук в Варт-Вейнингене, участок самого Иттингенского монастыря и недавно выявленное место в Тбели. Новый объект потенциально может "закрыть" эту дискуссию или, как минимум, уточнить структуру раннего феодального поселения: возможно, укреплений было несколько или они перемещались/перестраивались со временем.

Документ 1152 года и версия о "замке под монастырём"

Дополнительную глубину истории добавляет папский документ 1152 года, в котором братьям Иттинген разрешили построить монастырь на территории их замка. Это выглядит так, будто часть укреплений действительно могла находиться там, где позже вырос монастырский комплекс. Тогда новый замок, найденный по лидару, можно трактовать как более ранний этап: сначала — военная точка и центр контроля, затем — трансформация ландшафта и появление монастыря как нового социального и экономического ядра.

По аналогиям с другими раннесредневековыми укреплениями археологи предполагают, что крепость могла включать многоэтажную деревянную башню, деревянный частокол и глубокие рвы, которые делали штурм опасным и замедляли противника.

Сравнение: "мотт-и-бейли" и более поздние каменные замки

Скорость строительства: "мотт-и-бейли" можно возвести быстрее, опираясь на земляные работы и дерево, тогда как каменные замки требовали больше времени, денег и специалистов. Материалы и сохранность: земляные формы и рвы могут сохраняться в рельефе даже при исчезновении деревянных конструкций; у каменных замков чаще остаются стены, но они нередко переработаны или разобраны. Функция в политике: ранние укрепления часто служили быстрым способом закрепить власть на спорной территории, а поздние каменные комплексы становились долговременными центрами управления и престижными резиденциями.

Советы шаг за шагом: как проверять новости о "найденных замках" по лидарам

Смотрите, есть ли независимое подтверждение: хорошо, когда объект признаёт официальное археологическое ведомство, а не только энтузиаст. Ищите признаки в рельефе: рвы, плато, валы, следы подъездных путей — важнее красивых слов. Оценивайте вещественные находки: керамика и металл помогают датировать и подтвердить использование места людьми. Отделяйте гипотезу от факта: "может быть тем самым замком" — это версия, которую ещё будут укреплять данными. Если раскопок нет, это не "плохо": иногда сохранение контекста — самый научно дальновидный выбор.

Популярные вопросы о найденном замке в Тургау

Как выбрать надёжный источник по таким открытиям?

Лучше ориентироваться на сообщения кантональных археологических служб, музейных структур и научные публикации, где описаны методы (лидар, обследование, находки) и ограничения выводов.

Что лучше — сразу копать или сохранять объект в земле?

Если объект хорошо читается по рельефу и есть риск потерять контекст, часто выбирают сохранение. Раскопки оправданы, когда нужны ответы на конкретные вопросы и есть ресурсы на консервацию и публикацию.

Сколько стоит лидар-археология и почему её используют всё чаще?

Технология требует съёмки и обработки данных, но даёт огромный эффект в лесных и заросших районах, где обычные разведки малоэффективны. Поэтому её применяют всё шире: она помогает находить объекты без разрушения.

Как понять, что это действительно замок X-XI веков, а не просто рвы?

Датировку подтверждают сочетанием признаков: тип рельефа, сравнение с аналогами "мотт-и-бейли", находки керамики и оружейных предметов (вроде наконечников стрел), а окончательные выводы обычно уточняют дальнейшими исследованиями.