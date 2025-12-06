Затерянный мир Амазонии оказался реальностью: здесь ели пираний и строили платформы для жизни

Под водой и под плотной зеленью боливийской Амазонии скрывались следы прошлого, которые долго выглядели как просто "дикая природа". Теперь выясняется, что в районе Великих тектонических озёр существовали крупные поселения и сложные системы землепользования, рассчитанные на сезонные наводнения. Новые данные показывают: люди не избегали болот, а превращали их в устойчивый ресурс для жизни и выращивания культур. Об этом сообщает журнал Frontiers со ссылкой на публикацию исследования.

Где нашли поселения и почему это место долго оставалось "белым пятном"

Речь идёт о Льянос-де-Моксос — огромных сезонно затапливаемых саваннах в департаменте Бени, которые считаются крупнейшей водно-болотной системой Боливии в бассейне Амазонки. Именно здесь, у Великих тектонических озёр района Эксальтасьон, в сентябре 2021 года работала междисциплинарная экспедиция. Участники ехали в одну из наименее документированных зон боливийской Амазонии, где обычная археология часто бессильна: рельеф сплющен водой, а растительность прячет любые следы на поверхности.

Экспедицию координировала Группа по изучению Льянос-де-Моксос (GTLM), объединившая специалистов из природоохранных и научных организаций, а также университетских исследовательских центров. Команда работала не одним "наездом": после 2021 года проводились последующие полевые сезоны, чтобы подтвердить картину на местности и связать её с данными дистанционного зондирования.

Что показал лидар и почему без него открытия могли бы не случиться

Главным инструментом стал лидар (LiDAR) — технология, позволяющая "просвечивать" растительность и получать высокоточную модель поверхности земли. В результате съёмки на участке площадью 8,6 квадратных километров исследователи увидели то, что невозможно разглядеть с земли: сеть круглых и прямоугольных рвов, некоторые диаметром до 200 метров, а также приподнятые поля, дренажные каналы и земляные платформы. Такой набор признаков обычно указывает на то, что ландшафт проектировался и поддерживался людьми, причём на протяжении долгого времени.

Эти структуры не похожи на "случайные" формы, которые оставляет природа. Рвы и каналы выстроены системно и явно связаны с задачей управления водой: в регионе уровень затопления резко меняется по сезонам, и выживание напрямую зависит от того, насколько точно община умеет отводить избыток воды и удерживать её там, где она нужна.

Ключевые точки на карте: от Пакио до Хасшая

Исследователи задокументировали несколько крупных участков — Пакио, Кокиналь, Исла-дель-Тесоро и Хасшая. Каждый из них отражает отдельный "эпизод" развития местной цивилизации и вместе складывается в последовательную временную линию. Радиоуглеродные даты указывают, что заселение и активная деятельность здесь продолжались примерно с 600 до 1400 годов н. э., то есть около восьми веков.

Особенно показателен Кокиналь: там обнаружены четырёхугольные рвы размером 136x136 метров и боковые каналы, уходящие в сторону озера на 185-220 метров. Такая "геометрия" больше напоминает инженерный проект, чем случайный след. По логике авторов, это результат долгой серии практических экспериментов — общины шаг за шагом усложняли способы направлять потоки воды и формировать стабильные места для жилья и земледелия в условиях сезонной "перестройки" всей местности.

Чем питались и что выращивали: повседневность в материальных следах

Раскопки на стоянке Пакио, расположенной примерно в 200 метрах от берега озера Рогагуадо, дали особенно "живые" свидетельства повседневной жизни. Там нашли раковинные кучи и плотные керамические отложения — типичные маркеры длительного обитания и постоянной хозяйственной активности.

Фаунистический материал оказался впечатляющим по объёму: 1224 фрагмента костей, относящихся как минимум к 1092 особям животных шести таксономических групп. В рационе доминировали рыбы — определено 12 видов, включая рыбу-волчку, павлиньего окуня и южноамериканскую двоякодышащую рыбу. Картину дополняют рептилии (кайманы, водные черепахи, змеи) и млекопитающие вроде капибар, паки и броненосцев.

Не менее информативны и растительные остатки. Анализ 1485 макроостанков показывает сочетание земледелия и использования природных ресурсов: речь идёт о выращивании кукурузы и сборе разных видов пальм, включая мориче, корозо, кумаре, тотаи и персиковую пальму. Такой набор указывает на диверсифицированную стратегию выживания: рыбалка, охота, собирательство и земледелие работали вместе, а сезонные наводнения воспринимались скорее как "режим", который можно использовать, чем как бедствие.

Две "волны" заселения и усложнение водной инфраструктуры

По данным радиоуглеродного датирования в Пакио выделяются два этапа. Ранний — около 600 года н. э., и более интенсивный — примерно между 1000 и 1200 годами н. э. Поздняя фаза связана с развитием систем каналов и приподнятых полей, которые сопоставляются с кукурузным земледелием и более масштабным управлением ландшафтом.

Для памятника Хасшая (1300-1400 годы) описывается усиление управления лесными ресурсами и земледелием, а также рост ботанического разнообразия. В сумме это выглядит как постепенная эволюция: от освоения береговой зоны и смешанного питания — к более интенсивному и "проектному" землепользованию, где вода становится центральным элементом хозяйства.

Партнёрство с коренными общинами: как строилась работа на земле

Отдельная важная часть проекта — сотрудничество с коренными общинами каюбаба и мовима, которые живут в этих ландшафтах и сегодня. Представители Совета коренных народов каюбаба (в него входят 21 община каюбаба и мовима) помогали определять зоны исследований, обеспечивали доступ к культурно значимым местам и указывали территории, которых лучше не касаться. Это не только вопрос этики, но и практики: без местного знания трудно безопасно и корректно работать в условиях сложной гидрологии и высокой природной чувствительности региона.

Сама модель "общего проекта" подчёркивает, что Льянос-де-Моксос — это одновременно и центр биоразнообразия, и культурный ландшафт, сформированный длительной человеческой историей. В такой рамке археология не противопоставляется охране природы, а становится её союзником: чтобы сохранять территорию, важно понимать, как она была устроена и как люди жили в ней столетиями.

Почему эти находки меняют представление об Амазонии

Долгое время в популярной картине Амазония часто выглядела как малонаселённая "нетронутая" зона, где сложные общества якобы не могли закрепиться из-за почв, климата и наводнений. Новые данные прямо спорят с этой схемой: поселения, рвы, платформы, каналы и приподнятые поля показывают, что люди не просто выживали, а выстраивали устойчивые системы, рассчитанные на сезонную воду и долгую перспективу.

Важно и то, что открытия у Великих тектонических озёр дополняют серию аналогичных результатов в Амазонии, полученных с помощью лидара: чем больше таких участков исследуют, тем яснее становится, что "невидимые города" и инженерные ландшафты были частью реальности доколумбовой эпохи, а не исключением.

