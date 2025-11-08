Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 23:16

Лишайники — шпионы древности: как оранжевые пятна на земле указывают на останки динозавров

Пиклз: лишайники растут на костях динозавров и помогают их находить

Новое исследование, опубликованное в Current Biology, показало, что лишайники — скромные симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей (или цианобактерий) — могут стать неожиданными помощниками палеонтологов. Учёные из Университета Рединга и их международные коллеги обнаружили, что лишайники предпочитают расти на ископаемых костях динозавров, образуя своеобразные "биологические маркеры”, видимые даже с воздуха.

Это открытие открывает путь к новому методу поиска окаменелостей с использованием беспилотных летательных аппаратов и спутникового зондирования.

Лишайники как биоиндикаторы древней жизни

Лишайники, колонизирующие самые суровые поверхности — от вулканических пород до арктических ледников, — теперь доказали свою способность расти и на ископаемых костях, оставшихся от динозавров, вымерших более 75 миллионов лет назад.

"Это исследование показывает, как современные организмы могут помочь нам найти древние", — отметил Брайан Пиклз из Университета Рединга.

Команда Пиклза и его коллег провела полевые исследования на западе Северной Америки, где два вида лишайников — Rusavskia elegans и Xanthomendoza trachyphylla - были найдены на до 50% ископаемых костей, в то время как на соседних камнях они встречались менее чем в 1% случаев.

Учёные объясняют это тем, что кости динозавров богаты кальцием и щёлочными элементами, а также имеют пористую структуру, идеально подходящую для роста этих лишайников.

Таблица: предпочтения лишайников на субстратах

Вид лишайника Предпочитаемый субстрат Доля покрытия на костях Доля покрытия на камнях Спектральные признаки
Rusavskia elegans Известковые, щёлочные поверхности ~50% <1% Низкая отражательная способность в синем, высокая в ИК-диапазоне
Xanthomendoza trachyphylla Пористые субстраты (кости, раковины) ~45% <1% Схожие спектральные параметры

Как лишайники помогают видеть кости с неба

Ключевым инструментом исследования стали дроны, оснащённые спектральными датчиками высокого разрешения (2,5 см на пиксель). Благодаря характерным отражательным свойствам лишайников, исследователи смогли распознавать окаменелости по их спектральному "подписи”.

  • В синем диапазоне лишайники отражают меньше света.

  • В инфракрасном диапазоне — больше, чем окружающие породы.

Эта комбинация делает их яркими "маяками” для систем дистанционного зондирования, позволяя выделять колонии лишайников, а следовательно, и потенциальные участки с ископаемыми костями.

"Когда мы находим богатое костеносное поле, первым делом видим не кости, а "луг” оранжевого лишайника", — отметил Калеб Браун из Королевского музея палеонтологии Тиррелла.

От наблюдений к технологиям

Идея использовать цвет лишайников как индикатор палеонтологических находок не нова. Ещё в 1980 году палеонтолог Даррен Х. Танке предположил, что оранжевые колонии можно будет обнаруживать со спутников.

Теперь, спустя более 40 лет, современные технологии подтвердили правоту его догадки.

"Наши дронные данные закладывают основу для будущего картографирования с самолётов и спутников", — отметил Дерек Педдл из Университета Летбриджа.

Потенциал для палеонтологии и экологии

Этот метод открывает широкие перспективы:

  • ускорение поисков окаменелостей — особенно в труднодоступных районах.

  • снижение затрат и уменьшение воздействия на экосистемы по сравнению с традиционными наземными раскопками.

  • возможность создания автоматических карт костеносных слоёв на основе спутниковых и аэрофотоданных.

  • новые биоиндикаторы для геологической и климатической реконструкции древних экосистем.

Таблица: преимущества метода дистанционного зондирования лишайников

Преимущество Описание
Экологичность Минимальное вмешательство в природную среду
Скорость Быстрое картографирование обширных площадей
Точность Определение костных залежей с точностью до нескольких сантиметров
Стоимость Снижение затрат на полевые исследования
Применимость Возможность использования в пустынных и труднодоступных районах

Новая роль древних организмов

Исследование подчеркивает, что современные организмы могут быть "проводниками” к древним. Лишайники, существующие миллионы лет и умеющие выживать в экстремальных условиях, становятся биоразведчиками прошлого.

"Примечательно, что именно лишайники — миниатюрные экосистемы — помогают нам находить останки существ, живших десятки миллионов лет назад", — подытожил Пиклз.

Работа международной команды показала, что симбиоз науки и природы способен изменить подход к поиску следов жизни прошлого. Лишайники, растущие на костях динозавров, становятся "естественными указателями” для технологий XXI века — объединяя древние экосистемы и современную аэрокосмическую науку.

