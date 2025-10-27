Недра без аукциона: как в ХМАО открыли прямой путь к полезным ископаемым

В Ханты-Мансийском автономном округе утвердили новый административный регламент, который значительно упрощает получение лицензий на добычу общераспространённых полезных ископаемых. Теперь компании смогут получать разрешения на использование участков недр без проведения аукционов, что заметно ускорит реализацию инфраструктурных проектов. Документ уже опубликован на официальном портале правительства региона.

Кто сможет воспользоваться новым порядком

"Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, целью которых является разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов", — говорится в документе.

Таким образом, нововведение ориентировано прежде всего на компании, занятые в нефтегазовом строительстве.

Почему это важно

Ранее получение лицензии требовало прохождения аукционных процедур, что нередко растягивало сроки и увеличивало бюрократическую нагрузку. Новый регламент, напротив, позволит компаниям быстрее получить доступ к сырью, необходимому для работ на ключевых инфраструктурных объектах.

В пояснительной записке к документу уточняется, что такой подход поможет ускорить темпы строительства и модернизации трубопроводной системы региона, а также снизить административные барьеры для бизнеса.

Сроки и условия

Максимальный срок предоставления услуги составит 45 рабочих дней. Это значит, что процесс получения лицензии теперь станет почти вдвое короче, чем по старым правилам.

Новый порядок, по мнению экспертов, может стать важным стимулом для развития нефтегазовой отрасли ХМАО, особенно в условиях растущих инфраструктурных потребностей и необходимости удерживать баланс регионального бюджета.