Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 17:04

В снегопад все номера нечитаемые, но штрафуют не всех — вот какой секрет знают опытные водители

Снег на номере грозит лишением прав зимой — автоюрист

Зимой номерные знаки могут исчезнуть под снегом буквально за несколько минут, особенно если на трассе метёт или на дороге слякоть. И хотя водитель часто не пытается ничего скрывать, инспекторы иногда расценивают ситуацию как умышленное сокрытие регистрационных данных. В итоге обычная поездка в непогоду способна закончиться не только штрафом, но и риском лишения прав. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему нечитаемый номер — это не "мелочь"

Автоюрист напоминает: нечитаемые регистрационные знаки относятся к серьёзным нарушениям, потому что номер — один из главных идентификаторов автомобиля. Если он закрыт грязью или снегом, инспектор не может быстро установить машину, а камеры фиксации — корректно считать данные. Поэтому именно водитель считается ответственным за то, чтобы номера оставались различимыми.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, зимой стоит держать в салоне щётку, тряпку или хотя бы салфетки. Это простой набор, который часто помогает избежать конфликтов на дороге, особенно если инспектор видит, что водитель способен немедленно устранить проблему.

Где проходит граница между случайностью и умыслом

Ключевая сложность — в том, что закон различает две ситуации: когда номер загрязнился естественным образом и когда водитель сознательно создаёт условия для его скрытия. Если автомобилист специально "залепляет" номер снегом, рассчитывая избежать фиксации нарушений, это трактуется как умышленное действие. В таком случае возможны самые строгие последствия, включая лишение водительского удостоверения на срок от одного до трёх месяцев.

Но бывают и другие обстоятельства: сильный снегопад, наледь, дорожная кашица, обгон фуры, после которого номер моментально становится грязным. Если водитель не пытался ничего скрыть и готов сразу очистить знак, ситуация обычно рассматривается мягче. По словам автоюриста, в таких случаях можно отделаться предупреждением или штрафом 500 рублей, если нарушение не устранить на месте.

Почему иногда назначают более жёсткое наказание

Самая неприятная часть — то, что инспектор может попытаться квалифицировать ситуацию как умышленное сокрытие. Тогда вместо "минимального" решения водителю грозит уже другой уровень ответственности: штраф 5000 рублей или даже разбирательство, где придётся доказывать, что снег на номере появился не по инициативе владельца.

Именно поэтому так важно не спорить на эмоциях, а действовать спокойно и прагматично. Если остановили — стоит сразу выйти, показать готовность очистить номер и устранить проблему без лишних разговоров. В большинстве ситуаций это снижает риск того, что нарушение будут трактовать как намеренное.

Как уменьшить риск зимой

Во время сильного снегопада стоит чаще останавливаться на безопасных участках и проверять номера. Удобно совмещать это с очисткой дворников и фар: зимой эти элементы быстро покрываются наледью и тоже ухудшают безопасность. Регулярная привычка занимает минуты, но помогает избежать штрафов, конфликтов и более серьёзных последствий.

В результате правило простое: снег и грязь на номере могут появиться случайно, но ответственность почти всегда ложится на водителя. Поэтому лучше держать номера читаемыми постоянно, чем потом доказывать, что ничего скрывать вы не собирались.

