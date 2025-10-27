Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
LiXiang
LiXiang
© Wikipedia by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:26

Бренд, который меняет правила игры: почему владельцы BMW и Audi выбирают Li Auto

Автостат: большинство владельцев Li Auto в России пересели с немецких брендов

Недавний опрос владельцев автомобилей Li Auto, проведенный агентством "Автостат" в сотрудничестве с клубом владельцев этой марки в России и СНГ, показал интересные результаты. Большинство новых владельцев этих автомобилей ранее пересаживались с автомобилей немецких брендов, что подтверждает популярность автомобилей Li Auto среди тех, кто ценит высокое качество и технологические новшества.

Процент владельцев Li Auto, пересаживающихся с различных марок

Марка Процент владельцев
BMW 20,7%
Audi/Volkswagen 19,7%
Mercedes-Benz 12,4%
Toyota/Lexus 11,9%
Land Rover 5,2%
Mazda 4,1%
Hyundai 4,1%
Volvo 3,1%
Nissan 1,6%
Geely 1,6%
Honda 1,6%
Другие марки 14%

Советы для владельцев Li Auto: как выбрать подходящий автомобиль

Если вы решаете перейти на Li Auto с другой марки, важно учесть несколько факторов:

  1. Сравнение характеристик: автомобили Li Auto предлагают высокую степень комфорта и передовые технологии, что делает их подходящими для владельцев более дорогих немецких марок.

  2. Электрические модели: если вы рассматриваете переход с Toyota или Mazda, автомобили Li Auto могут стать отличной альтернативой благодаря своей энергоэффективности и экологичности.

Сравнение Li Auto с другими марками

Характеристика Li Auto BMW Audi/Volkswagen Mercedes-Benz
Тип двигателя Электрический Бензиновый, гибрид Бензиновый, гибрид Бензиновый, гибрид
Уровень комфорта Высокий Высокий Высокий Высокий
Технологичность Высокая Очень высокая Очень высокая Очень высокая
Эффективность Очень высокая Средняя/высокая Средняя/высокая Средняя/высокая
Цена Доступная Высокая Высокая Высокая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Некоторые покупатели выбирают более дешевые автомобили с меньшими характеристиками и технологией, думая, что они обойдут необходимость в электромобилях.
    Последствие: Потеря в долговечности и высокие расходы на топливо и обслуживание.
    Альтернатива: Электрический Li Auto, который предлагает долгосрочную экономию и передовые функции.

Плюсы и минусы автомобилей Li Auto

Плюсы Минусы
Экологичность и отсутствие выбросов Цена выше, чем у аналогичных бензиновых моделей
Высокая технологичность и безопасность Ограниченная доступность на некоторых рынках
Простой уход и эксплуатация Сложности с зарядной инфраструктурой в некоторых регионах

FAQ

  1. Как выбрать подходящий автомобиль Li Auto?

    • Ориентируйтесь на ваши предпочтения в плане мощности, комфорта и нужды в экологии. Li Auto имеет модели с разными характеристиками, подходящие для разных потребностей.

  2. Сколько стоит автомобиль Li Auto в России?

    • Цены варьируются в зависимости от модели, но они начинаются от более доступных вариантов и достигают высоких цен для моделей с полным пакетом опций.

  3. Какие особенности автомобилей Li Auto?

    • Это высокотехнологичные автомобили с электрическими двигателями, без выбросов CO2, и с долгосрочной экономией на топливе и обслуживании.

Мифы и правда о Li Auto

  1. Миф: Li Auto — это неустойчивый бренд, который не сможет конкурировать с более крупными производителями.
    Правда: Бренд активно развивается в России и СНГ, предоставляя автомобили с высокими технологиями и возможностями для покупателей, заинтересованных в экологичности.

  2. Миф: Li Auto слишком дорогие для обычных россиян.
    Правда: Несмотря на высокие первоначальные цены, в долгосрочной перспективе эти автомобили могут сэкономить значительные суммы за счет низких затрат на топливо и обслуживание.

В 2021 году компания Li Auto начала активно расширяться на российском рынке, сначала через сертифицированные центры, а затем с расширением дилерской сети. Это помогло значительно увеличить интерес к электрическим автомобилям в стране.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоюрист Крылов: около 20% всех штрафов за выезд на встречку оспариваются вчера в 23:33
Сплошная исчезла, а штраф остался: автоюрист научил водителей побеждать ГИБДД

Автоюрист рассказал, как доказать невиновность, если инспектор пытается оштрафовать за пересечение сплошной линии, которой на дороге фактически не было.

Читать полностью » Моторист Волков: неправильная проверка масла сокращает срок службы двигателя вчера в 23:29
Двигатель может умереть от жажды масла: 5 ошибок водителей, которые убивают мотор

Моторист объяснил, как правильно проверить уровень масла и почему даже небольшое отклонение от нормы может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

Читать полностью » Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове вчера в 22:49
Шокирующая правда о мойке машины: всё, что вы знали — неправильно

Почему популярные тряпки из микрофибры могут испортить лак, и как правильно мыть машину на станции самообслуживания, чтобы не оставить ни одной царапины.

Читать полностью » Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации вчера в 22:46
Миф о бережном вождении развенчан: как высокие обороты продлевают жизнь мотора

Инженер объяснил, почему бережная езда может привести к проблемам с двигателем, и как простой приём способен продлить его срок службы без ремонта.

Читать полностью » Авто Mail: большинство российских водителей меняют шины при температуре ниже +7 °C вчера в 21:49
Россия переобувается по наитию: опрос показал, как на самом деле водители встречают зиму

Большинство водителей ждут не закона, а погоды: выяснилось, при какой температуре россияне действительно едут менять летние шины на зимние.

Читать полностью » Директор Piaggio Group обвинил ЕС в просчётах промышленной политики на фоне роста Китая вчера в 20:55
Зелёная революция буксует: как Евросоюз сам загнал автопром в тупик

Китайские автопроизводители стремительно захватывают Европу, а политика Евросоюза только усугубляет положение. Почему рынок может превратиться в "кладбище рабочих мест"?

Читать полностью » Чрезмерная шумоизоляция повышает расход топлива и снижает безопасность вчера в 19:59
Хотел как в Maybach — получил как в вакууме: что не так с идеальной шумоизоляцией

Иногда излишняя забота о комфорте способна сыграть злую шутку. Почему полная тишина в машине не всегда благо и чем она может навредить — читайте в материале.

Читать полностью » Сбер выявил рост популярности цифровых сервисов среди российских водителей вчера в 18:59
Без Wi-Fi не поедет: чем живёт автолюбитель 2025 года

Сбер выяснил, как изменились привычки российских автомобилистов. Кто он — водитель 2025 года, сочетающий личный транспорт, каршеринг и цифровые сервисы?

Читать полностью »

Новости
Еда
Итальянские кулинары раскрыли секреты пиццы "Четыре сезона" и её символику
Наука
Специалисты объяснили, как предотвратить послеродовую депрессию на ранних сроках
УрФО
В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат
Садоводство
Исследователи напомнили: зигзагообразный кактус и уши Микки — идеальные растения для квартиры
Садоводство
Удаление пня после спила дерева ускоряет восстановление почвы на участке — Алексей Котов
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Антон Загайнов объяснил, в каких случаях допустим онлайн-приём у врача
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: близкие Бритни Спирс обсуждают возможность возвращения опеки над певицей
Дом
Пар и микрофибра вместо стирки: эффективные способы очистки штор дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet