Li Auto горит и увольняет: как один минивэн разрушил карьеры десятков сотрудников

Li Auto столкнулась с серьёзными последствиями после инцидента с возгоранием одного из своих минивэнов. Производитель гибридов и электромобилей объявил о масштабных сокращениях сотрудников и отзыве автомобилей, чтобы восстановить доверие клиентов и укрепить имидж компании.

Инцидент и отзыв автомобилей

Ночь с 23 на 24 октября ознаменовалась происшествием с Li Auto Mega: минивэн загорелся прямо во время движения. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и заставил компанию оперативно реагировать. В результате был объявлен отзыв 11 411 автомобилей модели, у которых была выявлена проблема с герметичностью системы охлаждения тяговой батареи. Эта неисправность, по всей видимости, и стала причиной возгорания.

Компания заявила, что на всех отозванных автомобилях будут заменены не только системы охлаждения, но и тяговые батареи с передним контроллером электромотора. Такой шаг должен минимизировать риск повторения подобных инцидентов и вернуть клиентам уверенность в безопасности продукции.

Внутренние последствия для сотрудников

Случившееся не обошлось без внутренней реакции. Из попавших в интернет документов стало известно, что несколько сотрудников компании понесли серьёзные санкции за недостаточный контроль качества. Пять работников из отделов исследований и разработок, производства и материаловедения были уволены. Руководители этих подразделений лишились годовой премии и права на повышение. Ещё девять сотрудников, отвечавших за испытания тяговых батарей и качество сервиса, также потеряли свои должности, а их руководители подверглись санкциям.

Эксперты отмечают, что такие меры скорее символические, но помогают показать, что компания серьёзно относится к проблемам качества.

Советы шаг за шагом для владельцев электромобилей

Регулярно проверяйте состояние системы охлаждения батареи. Используйте официальные сервисные центры для диагностики. При первых признаках перегрева или утечки — немедленно обращайтесь в сервис. Ознакомьтесь с программами отзывов и обновлений ПО вашего автомобиля. Следите за обновлениями производителя о новых мерах безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование контроля батарей → Повышенный риск возгорания → Регулярная диагностика в сервисе. Использование сторонних запчастей → Потеря гарантии → Оригинальные комплектующие от производителя. Пренебрежение отзывами → Потеря доверия и штрафы → Участие в сервисных акциях вовремя.

Мифы и правда