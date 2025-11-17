Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Lixiang
Lixiang
© commons.wikimedia.org by Windmemories is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:59

Li Auto горит и увольняет: как один минивэн разрушил карьеры десятков сотрудников

Li Auto увольняет сотрудников за недостаточный контроль качества после возгорания минивэнов — компания

Li Auto столкнулась с серьёзными последствиями после инцидента с возгоранием одного из своих минивэнов. Производитель гибридов и электромобилей объявил о масштабных сокращениях сотрудников и отзыве автомобилей, чтобы восстановить доверие клиентов и укрепить имидж компании.

Инцидент и отзыв автомобилей

Ночь с 23 на 24 октября ознаменовалась происшествием с Li Auto Mega: минивэн загорелся прямо во время движения. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и заставил компанию оперативно реагировать. В результате был объявлен отзыв 11 411 автомобилей модели, у которых была выявлена проблема с герметичностью системы охлаждения тяговой батареи. Эта неисправность, по всей видимости, и стала причиной возгорания.

Компания заявила, что на всех отозванных автомобилях будут заменены не только системы охлаждения, но и тяговые батареи с передним контроллером электромотора. Такой шаг должен минимизировать риск повторения подобных инцидентов и вернуть клиентам уверенность в безопасности продукции.

Внутренние последствия для сотрудников

Случившееся не обошлось без внутренней реакции. Из попавших в интернет документов стало известно, что несколько сотрудников компании понесли серьёзные санкции за недостаточный контроль качества. Пять работников из отделов исследований и разработок, производства и материаловедения были уволены. Руководители этих подразделений лишились годовой премии и права на повышение. Ещё девять сотрудников, отвечавших за испытания тяговых батарей и качество сервиса, также потеряли свои должности, а их руководители подверглись санкциям.

Эксперты отмечают, что такие меры скорее символические, но помогают показать, что компания серьёзно относится к проблемам качества.

Советы шаг за шагом для владельцев электромобилей

  1. Регулярно проверяйте состояние системы охлаждения батареи.

  2. Используйте официальные сервисные центры для диагностики.

  3. При первых признаках перегрева или утечки — немедленно обращайтесь в сервис.

  4. Ознакомьтесь с программами отзывов и обновлений ПО вашего автомобиля.

  5. Следите за обновлениями производителя о новых мерах безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование контроля батарей → Повышенный риск возгорания → Регулярная диагностика в сервисе.

  2. Использование сторонних запчастей → Потеря гарантии → Оригинальные комплектующие от производителя.

  3. Пренебрежение отзывами → Потеря доверия и штрафы → Участие в сервисных акциях вовремя.

Мифы и правда

  • Миф: "Все электромобили опасны из-за батарей".
    Правда: большинство проблем вызваны отдельными случаями и исправляются сервисными акциями.

  • Миф: "Отзыв автомобилей — маркетинговый ход".
    Правда: это реальные меры для защиты жизни и имущества владельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты сегодня в 14:59
Однажды застрял в снегу и стоял часами — теперь всегда вожу с собой одну вещь, которая вытаскивает мгновенно

Зима превращает дорогу в испытание даже для опытных водителей. Как подготовить машину и избежать ошибок, которые чаще всего приводят к неприятностям?

Читать полностью » Porsche Cayenne Electric дебютирует 19 ноября 2025 года — Porsche сегодня в 13:56
Влюбился в Porsche Cayenne Electric ещё до премьеры — рассказываю, чем покорил новый электрокроссовер

До премьеры нового Cayenne Electric осталось несколько дней — какие технологии и решения делают этот кроссовер самым продвинутым среди премиальных SUV?

Читать полностью » Как двигатели Ford Kent и Windsor V8 пережили десятилетия эксплуатации — обзор сегодня в 13:16
Моторы, которые не выходят из моды: 9 двигателей, которые пережили поколения автомобилей

Некоторые двигатели продолжают сходить с конвейера десятилетиями практически без изменений. Какие моторы заслужили звание самых долговечных и почему они остаются актуальными?

Читать полностью » Новый утилизационный сбор повлияет на стоимость полисов ОСАГО — эксперты сегодня в 12:16
Цены на мощные автомобили вырастут на 250 тыс. рублей — что нужно знать перед покупкой

После 1 декабря вступают в силу новые правила утилизационного сбора, которые повлияют на рынок автомобилей в России. Какие машины останутся с льготной ставкой и что будет с более мощными иномарками?

Читать полностью » МИИТ предложил учитывать пробег при расчёте аварийности — данные института сегодня в 11:16
Автомобилисты, готовьтесь к изменениям: ОСАГО станет справедливее, но не для всех

Специалисты МИИТ предложили изменить подход к оценке ДТП, что может повлиять на систему ОСАГО и стоимость полисов. Как это изменит расчёты и что будет с тарифами?

Читать полностью » Устройство УВЭОС работает автономно при отключённой электросети — ЭРА-ГЛОНАСС сегодня в 10:16
В ПТС — странная аббревиатура, а в момент аварии — спасение: что скрывает запись УВЭОС

УВЭОС — это система экстренного вызова служб, которая передаёт сигнал о ДТП через ЭРА-ГЛОНАСС. Зачем она нужна, где искать отметку в ПТС и почему без неё могут возникнуть проблемы?

Читать полностью » Зарядка гаджетов через прикуриватель опасна для аккумуляторов — автоэлектрик сегодня в 9:56
Разъем прикуривателя убивал мой аккумулятор — вот как я решил проблему

Разъем прикуривателя удобен, но опасен для гаджетов, может повредить аккумуляторы и нагрузить электросистему автомобиля.

Читать полностью » Происходит перегрев автоматической коробки при одновременном нажатии на педали газа и тормоза — автомеханик Степанцов сегодня в 9:22
Вариатор ведёт себя странно при одновременном нажатии на педали газа и тормоза — жаль, что раньше не знал

Почему нажатие газа и тормоза одновременно может привести к скрытым повреждениям трансмиссии, даже если автомобиль оснащён умной защитой? Разбираемся подробно и с примерами.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый вид птерозавра Bakiribu waridza обитал в раннем мелу Бразилии — Гиларди
Еда
Крольчатина — недооценённый деликатес: почему шефы всё чаще выбирают её вместо курицы
Питомцы
Рост рынка pet-friendly отелей в России: отель для каждого питомца
Спорт и фитнес
Отжимания на бицепс: как улучшить технику и избежать прогиба в пояснице
Спорт и фитнес
Аштавакрасана: как развить силу, гибкость и баланс с помощью этой сложной асаны
Туризм
Доля китайских туров на январские праздники выросла до 7% — Олег Козырев
Туризм
Зимой 2025 года бронирования туров на север выросли почти на 50% — исследователи
Красота и здоровье
Пилатес повышает гибкость при умеренной частоте тренировок — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet