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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 16:15

Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко назвал представителей ЛГБТ* носителями "гендерного экстремизма и гей-национализма". С таким заявление он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Эти персонажи легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", — подчеркнул он.

Замглавы Минюста отметил, что экстремистское движение с 1984 года действует в России, стараясь разрушить традиционные ценности семьи и брака и создавая угрозу для демографии страны.

Свириденко добавил, что ЛГБТ* финансируется неправительственными фондами и грантами западных стран, таких как США, Швеция, Нидерланды и Великобритания.

*движение признано экстремистским и запрещено в России.

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Фото: d-russia.ru (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

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