Египетские туры
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:07

Лежак остаётся в отеле: зимний Египет заманивает туристов сафари и ночёвками под звёздами

Зимой туристы выбирают сафари в пустыне Египта вместо пляжа — ТурПром

Зимой Египет всё чаще раскрывается не как курорт для "ленивого" отдыха, а как место для настоящих открытий. Туристы едут сюда не только ради тёплого моря, но и ради пустыни, ночных костров и знакомств с бедуинской культурой. Многие признаются, что именно холодный сезон помогает почувствовать страну по-настоящему живой и многогранной. Об этом сообщает ТурПром.

Пустыня вместо лежака: почему сафари стали зимним хитом

По отзывам путешественников, главное зимнее приключение в Египте — это поездки в пустыню. Днём здесь комфортнее, чем летом, а вечером можно увидеть небо, которое кажется бесконечным из-за отсутствия городских огней. Самые популярные программы обычно строятся вокруг активного передвижения и коротких остановок для отдыха.

Чаще всего сафари включают:

  1. Заезды на квадроциклах и багги по песчаным трассам.

  2. Прогулки на верблюдах, которые дают почувствовать ритм кочевой жизни.

  3. Заезд в бедуинские поселения с чаем и лепёшками.

  4. Ужин в пустыне и спокойное наблюдение за созвездиями.

Даже те, кто изначально прилетал за пляжем, нередко признают, что подобный формат становится самым ярким впечатлением поездки — особенно если заранее понимать, какое время для Египта считается наиболее комфортным по температуре и активности экскурсий.

Что Египет предлагает помимо пляжного отдыха

Путешественники отмечают, что туроператоры часто делают упор на отели и "всё включено", хотя зимний Египет удобен и для других сценариев. Например, Красное море остаётся одним из мировых центров дайвинга и снорклинга: вода прохладнее, но туристов меньше, а видимость под водой — лучше. В Хургаде и Дахабе зимой стабильно дуют ветра, поэтому сезон кайтсерфинга здесь особенно активный.

Не теряют актуальности и поездки к историческим памятникам. Луксор, Карнак, пирамиды Гизы и Сфинкс зимой воспринимаются иначе: нет изнуряющей жары, а маршруты проходят спокойнее и без плотных толп. Отдельным направлением остаётся религиозный туризм — многие путешественники выбирают монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове как место, где история ощущается почти физически.

Ночёвка в пустыне: как устроен опыт "под звёздами"

Тем, кто хочет максимального погружения, предлагают сафари с ночёвкой. Обычно туристов забирают из отеля на джипах или автобусах, отвозят в лагерь и размещают в палатках или шатрах. Вечером устраивают ужин на костре, добавляют музыку и танцы, а затем проводят небольшую "экскурсию по небу" — с телескопом и рассказами гида о планетах и созвездиях.

Опытные путешественники советуют относиться к такому туру как к полноценному походу: ночью температура падает, поэтому нужна тёплая одежда, вода и защита от солнца на дневной части маршрута. При выборе программы важно заранее уточнить детали — что входит в стоимость, сколько длится поездка и как организовано питание.

Где искать приключения и что попробовать из кухни

Если сафари кажется слишком экстремальным, остаются более мягкие варианты: поездки в национальные парки Рас-Мохаммед и Набк, путешествия в оазисы, рыбалка в Красном море. А чтобы впечатления были полными, туристы советуют уделить внимание кухне.

Фул медамес, таамия, кушари и кебаб помогают понять местные привычки не хуже экскурсий. Десерты тоже входят в обязательную программу, но тут лучше соблюдать умеренность: например, Омм Али способен оказаться неожиданно калорийным, даже если кажется "лёгким" угощением.

Зимний Египет постепенно перестаёт быть страной одного формата отдыха. Он даёт возможность сочетать море, культуру, пустыню и гастрономию так, чтобы каждая поездка становилась личной историей — не только про загар, но и про эмоции, впечатления и открытие нового.

