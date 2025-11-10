Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Преступник вскрывает машину
Преступник вскрывает машину
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:43

Lexus лидирует, но массовые марки тоже в игре: неожиданный топ угонов

ВСК: Lexus LX возглавил антирейтинг по угонам в России в 2025 году

Самые свежие данные о криминальной активности в автомобильной сфере показывают, что угон автомобилей в России остаётся серьёзной проблемой. Определённые марки и модели привлекают внимание преступников чаще других, а география преступлений концентрируется вокруг крупных городов и экономически развитых регионов. Понимание этих тенденций помогает автовладельцам оценивать риски и предпринимать меры по защите своего транспорта.

Какие машины чаще всего угоняют

По информации страховой компании ВСК, самой "популярной" моделью среди угонщиков стал внедорожник Lexus LX. На его долю пришлось около 8% всех зарегистрированных случаев краж. Такие показатели подчеркивают, насколько привлекательными остаются премиальные внедорожники на рынке незаконного оборота.

Если рассматривать марки автомобилей в целом, аналитика демонстрирует следующую картину:

  1. Hyundai — 17% от всех угонов.

  2. Kia — 17%.

  3. Lexus — 14%.

  4. Lada — 11%.

  5. Toyota и Mitsubishi — по 8% каждая.

  6. Mercedes-Benz — 5,7%.

Горячие точки угона

По регионам лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Столица и северная столица остаются крупнейшими центрами угона, что неудивительно из-за плотности автомобилей и высокой ликвидности краденого транспорта. Краснодарский край отличается высоким количеством угонов благодаря активному туристическому потоку и росту числа премиальных авто на побережье.

Как угонщики обходят защиту

Автоэксперты обращают внимание на то, что современные угонщики научились обходить привычные противоугонные системы. Даже сигнализации и блокираторы, которые считались надёжными, могут не сработать, если злоумышленник применяет специализированные устройства.

Это значит, что владельцам автомобилей важно не ограничиваться базовыми методами защиты.

Сравнение популярных средств защиты

Средство защиты Эффективность Преимущества Недостатки
Механическая блокировка руля Средняя Простота использования Можно снять физически
GPS-трекер Высокая Позволяет быстро найти авто Не предотвращает угон
Сигнализация с обратной связью Высокая Сообщает владельцу о попытке взлома Иногда ложные срабатывания
Иммобилайзер Высокая Блокирует двигатель Требует профессиональной установки
Мобильное приложение для мониторинга Средняя Удобно следить за местоположением Зависит от интернета

Советы шаг за шагом для защиты автомобиля

  1. Установите качественный GPS-трекер, который позволит отслеживать машину в реальном времени.

  2. Используйте механические блокираторы руля или коробки передач для физического ограничения движения.

  3. Выбирайте сигнализации с обратной связью и дистанционным управлением.

  4. Припаркуйте автомобиль в охраняемых зонах или гаражах.

  5. Регулярно проверяйте состояние противоугонных устройств и обновляйте программное обеспечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Оставлять ключи в автомобиле → риск мгновенного угона → использовать скрытые электронные ключницы.

  2. Игнорировать обновления сигнализации → уязвимость для хакеров → своевременно обновлять ПО.

  3. Парковаться на непроверенных стоянках → высокие шансы угона → выбирать охраняемые и видеонаблюдаемые места.

А что если…

Если автомобиль оборудован современными системами защиты, но владелец не контролирует их работу, угон всё равно возможен. Важно сочетать несколько уровней защиты: физические блокираторы, электронные устройства и внимательность водителя.

FAQ

Как выбрать сигнализацию для авто?
Смотрите на наличие обратной связи, возможности удалённого управления и интеграцию с мобильными приложениями.

Сколько стоит установка иммобилайзера?
Цены варьируются от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от модели и сложности установки.

Что лучше для защиты: GPS-трекер или механический замок?
Идеальный вариант — сочетание обоих методов: трекер позволит найти машину, а блокиратор усложнит угон.

Мифы и правда

  1. Миф: угоны случаются только с дорогими автомобилями.
    Правда: массовые марки, такие как Hyundai и Kia, также входят в топ-угонов.

  2. Миф: сигнализация полностью защищает от кражи.
    Правда: сигнализация отпугивает, но опытные угонщики могут её обойти.

  3. Миф: угнать машину в маленьком городе невозможно.
    Правда: угоны случаются и в регионах, но чаще в мегаполисах с высокой концентрацией автомобилей.

Исторический контекст

  1. В 2000-х годах наибольшей популярностью у угонщиков пользовались иностранные внедорожники премиум-класса.

  2. В 2010-х годах рост популярности кроссоверов увеличил количество угонов Hyundai и Kia.

  3. С начала 2020-х активность преступников в автомобильной сфере стабильно держится на высоком уровне, при этом они совершенствуют методы обхода защиты.

