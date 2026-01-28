Цены почти равны, но покупатели выбирают Lexus RX чаще Mercedes-Benz GLC — причина не на поверхности

Пока Mercedes-Benz традиционно ассоциируется с доминированием в сегменте премиальных кроссоверов, на рынке происходит менее заметный, но показательный сдвиг. Японский внедорожник без громких заявлений и агрессивного маркетинга обходит одного из главных немецких бестселлеров по продажам. Речь идёт о Lexus RX, который стабильно опережает Mercedes-Benz GLC на крупнейшем рынке. Об этом сообщает TopSpeed.

Продажи: цифры говорят сами за себя

Mercedes-Benz GLC остаётся одной из самых популярных моделей марки. По данным компании, в США в 2024 году было реализовано около 64 200 автомобилей, а по итогам 2025 года продажи выросли примерно на 20%, что дало ориентир около 77 тысяч машин. Для премиального компактного кроссовера это серьёзный результат.

Однако Lexus RX выступил ещё увереннее. Согласно годовому отчёту Toyota, в 2024 году было продано 118 636 экземпляров RX, а в 2025-м — 113 256. Несмотря на снижение на 4,2%, японская модель всё равно заметно обошла GLC, превысив отметку в 100 тысяч проданных машин за год.

Цена и комплектации: похожий старт, разная философия

Стартовые цены у конкурентов близки. Lexus RX 350 начинается примерно с 50 475 долларов, гибридный RX 350h — с 52 775 долларов, а топовая версия RX 450h+ Luxury оценивается в 72 610 долларов. Mercedes-Benz GLC 300 стартует с 50 400 долларов, версии с подключаемым гибридом доходят до 64 650 долларов, а спортивные AMG-модификации резко повышают планку — до 87 200 долларов.

При этом RX изначально предлагает более крупный кузов и широкий выбор гибридных версий, тогда как GLC делает ставку на динамику и имидж, особенно в линейке AMG.

Динамика против спокойного комфорта

По характеристикам базовые версии RX и GLC близки, но немецкий кроссовер быстрее в разгоне. GLC 300 разгоняется до 60 миль в час примерно за 5,6 секунды, тогда как RX 350 требуется около семи секунд. В то же время гибридные версии Lexus делают акцент не на спринте, а на балансе мощности и экономичности.

В сегменте экстремальной динамики RX не конкурирует с AMG-версиями GLC. Топовый Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance развивает 671 лошадиную силу и способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 3,1 секунды.

"Мы считаем, что все модели GLC 2025 года, особенно AMG, подчёркивают, что оба этих роскошных внедорожника созданы для разных целей", — отмечает журналист TopSpeed Линдон Конрад Белл.

Размеры, практичность и восприятие владельцев

Lexus RX заметно крупнее: его длина составляет 192,5 дюйма против 185,7 у GLC. Это отражается на ощущении простора и статусности, хотя по максимальному объёму багажника GLC даже превосходит RX. Оба автомобиля способны буксировать до 3 500 фунтов, а топовая версия GLC — почти 4 000.





Важную роль играет и мнение владельцев. По данным J. D. Power, Lexus RX получил общую оценку 81 из 100 и показатель надёжности 82, тогда как у GLC — 77 и 74 соответственно. Кроме того, эксплуатация RX заметно дешевле: средняя годовая стоимость обслуживания оценивается примерно в 550 долларов против более чем 1 000 долларов у GLC.