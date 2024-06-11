Руководство фракции правой немецкой партии "Альтернатива для Германии"призывает бойкотировать выступление главы Украины Владимира Зеленского в Бундестаге, сообщает информационное агентство DPA во вторник.
Зеленский в данный момент пребывает в Германии для участия в форуме по восстановлению Украины. В плане визита Зеленского в Бундестаг указано выступление. Прежде левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) уже объявила о своем намерении организовать бойкот его выступления.
По информации агентства, руководство парламентской фракции АдГ порекомендовало депутатам отказаться от явления на намеченную на сегодня речь президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге, как сообщает агентство со ссылкой на близких к депутатам лиц. Сообщается, что конкретные решения могут быть приняты на заседании фракции перед выступлением Зеленского.
АдГ и ССВ регулярно становятся объектами критики противников из-за якобы утверждаемых связей с Россией. На последних выборах в европейский парламент АдГ заняла второе место, получив 15,9% голосов, в то время как ССВ набрала 6,2%.
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