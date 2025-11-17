Эстрадный кумир чувствует себя балериной: Лещенко поделился неожиданным признанием

Лев Лещенко, известный певец и Народный артист РСФСР, недавно поделился необычным наблюдением о внимании своих поклонников. В одном из интервью он признался, что иногда чувствует себя как знаменитая балерина Анастасия Волочкова, когда получает подарки от зрителей. Особенно артист отметил огромные букеты цветов, которые ему дарят фанаты.

Цветы как символ внимания

Лещенко рассказал, что цветы для него всегда были важным знаком внимания и уважения. Иногда их количество бывает настолько впечатляющим, что певец ощущает себя в роли примы Большого театра, а не знаменитым исполнителем эстрадных песен.

"Я, честно говоря, очень люблю цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко", — признался артист.

Помимо цветов, Лещенко получает и другие подарки, среди которых он особенно ценит автобиографические книги. По его словам, такие подарки имеют особую ценность, потому что помогают лучше понять внутренний мир человека, который их преподнёс.

