Солнечная летняя погода располагает к прогулкам с ребёнком. О том, что родителям нужно иметь с собой, рассказала Ольга Шарапова, главный врач ФГБУ здравоохранения "Клиническая больница имени В. В. Виноградова".

- На голову головной убор и вода. Больше ничего не надо. Гулять надо до 11 утром и вечером после 16.00.

При этом специалист подчеркнула, что, несмотря на изобилие средств от загара на прилавках, лучше отдать предпочтение рубашкам с длинным рукавом и брюкам. Важно лишь, чтобы ткани были лёгкие, дышащие, в идеале хлопчатобумажные.

- Лёгкая хлопчатобумажная одежда с закрытыми рукавами. Почему к закрытыми? Чтобы не было попадания лучей солнца на кожу, - добавила эксперт.

При таких условиях, уверена Шарапова, кожа будет в безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org/Любовь Семенкова (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0)