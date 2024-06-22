Летом не надо отказываться от супов, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Соломатина Елена. Каким отдать предпочтение, она рассказала Newsinfo.ru.
- Отдать тем супам, которые легко перевариваются, прежде всего. Это должны быть борщ вегетарианский, или на нежирном бульоне, или просто с добавлением туда какого-то мяса курицы, индейки. Горячее, с одной стороны, охлаждает, потому что заставляет потеть. А пот у нас работает как кондиционер. Организм охлаждает. Почему и в Средней Азии многие пьют зеленый горячий чай.
При этом врач подчеркнула, что окрошка тоже идеально подходит.
- А окрошка - тоже хорошо. Только не нужно ледяную есть. Потому что в жару хочется, конечно, ледяной. Но такие перепады температуры ни для горла, ни для желудочно-кишечного тракта не полезны. Наш желудочно-кишечный тракт вырабатывает все ферменты в тепле. Это необязательно, конечно, горячий, но теплый как минимум. Хотя бы теплее, чем комнатная температура. Поэтому из-за этого. А так, да, пожалуйста, всякие гаспачо, ботвинники, что едят холодным.
Однако, по её словам, есть и нюансы.
- Просто тут на что нужно обратить внимание? Если окрошка какая-то очень сложная - там и колбаса, и картофель, и яйца, и много этого всего, кто-то еще и майонез добавляет, и квас тоже сладкий. Все это достаточно сложнее усваивается летом и вообще в любое время. Летом и так организм тратит энергию на то, чтобы как-то справиться с жарой. Чем тот же самый вегетарианский борщ. Он будет горячим, не кипяток, конечно. Но он просто легче усвоится.
Еще один нюанс: усваиваемость продукта.
- Чем меньше компонентов сложных, тем лучше. Потому что борщ - это салат с водой, ложка нежирной сметаны. А окрошка может быть разная. Сложно усваивается. И плюс квас тоже. В общем, не все хорошо его усваивают. И сырые овощи. Конечно, с одной стороны, это здорово, хорошо, но, с другой стороны, опять же редиска, лук с квасом - всё это может вызвать брожение. Не очень комфортно и летом, в том числе
Фото: https://commons.wikimedia.org/Зелиотванкайзер (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0)
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