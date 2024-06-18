Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании — "Лемана ПРО".
Процесс ребрендинга будет проходить поэтапно, первый этап планируется завершить в текущем году, а завершение всех переименований ожидается в 2025 году.
Компания поясняет, что новое название отражает ее ключевые ценности:
- LE — LEADER (фр.) — лидер рынка
- Ma — MAISON (фр.) — дом, пространство
- Na — NATURE (фр.) — экологическая и социальная ответственность
- PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов".
В марте 2023 года владелец "Леруа Мерлен", французская группа ADEO, объявила о передаче российского бизнеса местным менеджерам. Компания подчеркнула, что изменения не повлияют на отношения с партнерами и клиентами, а также на рабочие места сотрудников.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал решение ADEO "цивилизованным и разумным", отметив готовность властей помогать российским управленцам в решении любых возникающих вопросов.
Фото: From Wikimedia Commons/ New russian (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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