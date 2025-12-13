Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Больничная палата
© freepik.com is licensed under public domain
Болезнь, которую забыли даже врачи, снова ожила в спа-салоне Клужа

В Клуже выявили двух заболевших проказой женщин из спа-центра — Reuters

Необычная вспышка инфекционного заболевания в Европе заставила врачей вспомнить о болезни, которую считали почти побеждённой. Случаи проказы зафиксированы в румынском городе Клуж — об этом сообщает агентство Reuters. Для страны это первый подобный эпизод за последние 44 года. Диагноз поставлен двум молодым женщинам, 21 и 25 лет, работавшим массажистками в местном спа-центре.

Возвращение редкой болезни

Проказа, или болезнь Хансена, поражает кожу и периферическую нервную систему. Сегодня она встречается крайне редко, главным образом в странах Азии и Африки. Поэтому появление заболевания в Румынии вызвало повышенное внимание санитарных служб. Медики отмечают, что одна из заболевших недавно вернулась из Азии, где навещала мать, также страдающую лепрой. Это обстоятельство позволяет предположить источник заражения.

По данным властей, обе пациентки получают лечение, их состояние стабильное. Ещё два человека, контактировавшие с ними, находятся под медицинским наблюдением. Спа-центр, где работали женщины, временно закрыт до завершения эпидемиологического расследования.

Контроль и меры безопасности

Румынские специалисты подчеркивают, что риск распространения заболевания крайне низок. Для передачи лепры требуется длительный и тесный физический контакт, что исключает массовое заражение. Врачи напоминают, что болезнь излечима при своевременной терапии — курс антибиотиков полностью устраняет возбудителя.

Власти региона заверяют, что ситуация под контролем. "Опасности эпидемии нет", — говорится в заявлении местного департамента здравоохранения, которое цитирует агентство Reuters. Тем не менее эпидемиологи решили усилить мониторинг за людьми, прибывающими из стран с эндемическими очагами заболевания.

Болезнь, о которой не стоит забывать

Проказа долгое время считалась стигматизирующим недугом, но благодаря достижениям медицины сегодня она полностью излечима. Всемирная организация здравоохранения фиксирует ежегодно около 200 тысяч новых случаев в мире, большинство из них — в Индии, Бразилии и Индонезии. Случай в Клуже, по мнению специалистов, служит напоминанием, что даже редкие болезни требуют постоянного внимания и профилактики.

