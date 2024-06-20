Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
В Киевской области повреждены ЛЭП
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:08

В Киевской области повреждены ЛЭП

Электроопоры и аппаратура одной из фирм получили повреждения в Киевской области, как передает краевое военное управление в Telegram-канале.

О ранее зафиксированных повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в регионах Винницкой, Киевской, и Днепропетровской сообщалась национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и в контролируемой Вооруженными Силами Украины части ДНР.

В сообщении от Киевского областного военного управления сказано, что "пострадали электролинии и техника одного из предприятий".

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару

Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару

Турецкий и российский бизнес могут использовать золото взаиморасчетах в качестве альтернативы американскому доллару, это будет интересно обеим сторонам в условиях рестрикций, рассказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.

Читать полностью
Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене

Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене

На международной сцене РФ постоянно укрепляет свое положение.

Читать полностью

Общество

В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом

В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом

Рособрнадзор отныне собирается проверять, действительно ли мигрант, который имеет специальный языковой документ, владеет знаниями национального государственного языка России. Такое нововведение было внесено в приказ ведомства и одобрен Минюстом.

Читать полностью
Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры

Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии сообщил, что пиво, в котором содержится большой процент алкоголя, а также его сладкие виды являются наиболее опасными для красивой фигуры. Увеличение цифры на весах будет гарантировано, заявил он для британской газеты Daily Mail.

Читать полностью

Новости