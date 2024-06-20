Электроопоры и аппаратура одной из фирм получили повреждения в Киевской области, как передает краевое военное управление в Telegram-канале.



О ранее зафиксированных повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в регионах Винницкой, Киевской, и Днепропетровской сообщалась национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и в контролируемой Вооруженными Силами Украины части ДНР.



В сообщении от Киевского областного военного управления сказано, что "пострадали электролинии и техника одного из предприятий".

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