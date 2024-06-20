Электроопоры и аппаратура одной из фирм получили повреждения в Киевской области, как передает краевое военное управление в Telegram-канале.
О ранее зафиксированных повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в регионах Винницкой, Киевской, и Днепропетровской сообщалась национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и в контролируемой Вооруженными Силами Украины части ДНР.
В сообщении от Киевского областного военного управления сказано, что "пострадали электролинии и техника одного из предприятий".
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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