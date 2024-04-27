На обслуживание танков Leopard 2 A4 норвежское военное ведомство отправило Украине еще 13 миллионов долларов, передает РИА "Новости" заявление Минобороны Норвегии.

"Учитывая необходимость …ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов — ред.) на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше", — сообщил министр обороны Норвегии Бьорна Арилд Грам.

Армия Украины получила ранее от северной страны "восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения". Это следует из официального сообщения властей Норвегии…