На обслуживание танков Leopard 2 A4 норвежское военное ведомство отправило Украине еще 13 миллионов долларов, передает РИА "Новости" заявление Минобороны Норвегии.
"Учитывая необходимость …ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов — ред.) на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше", — сообщил министр обороны Норвегии Бьорна Арилд Грам.
Армия Украины получила ранее от северной страны "восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения". Это следует из официального сообщения властей Норвегии…
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