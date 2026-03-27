Стройка
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:53

Миллионы метров комфорта: Ленинградская область стала главным застройщиком всей страны

Ленинградская область завершила 2025 год с показателем исполнения национальных проектов на уровне 99,14%, сообщают в региональной администрации. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул высокие результаты в жилищном строительстве: регион стал лидером страны по вводу жилья, сдав 4,22 миллиона квадратных метров, что превысило план на 20,6%. Параллельно область добилась успеха в социальной сфере и инфраструктурном развитии, включая качественные изменения в транспортной сети и системе подготовки кадров.

Итоги нацпроектов и жилищный рекорд

Показатель выполнения мероприятий по национальным проектам в Ленобласти достиг 99,14%. Одной из важных инициатив, разработанных в регионе, стало внедрение принципов бережливого производства в социальной сфере. Эта практика получила одобрение Министерства экономического развития и теперь внедряется в других субъектах Российской Федерации.

Масштабные показатели зафиксированы в строительном секторе. Регион сдал 4 220 000 квадратных метров жилой площади, что обеспечило первое место в стране по этому показателю. Уровень исполнения поставленных задач составил 120,6% от запланированных значений.

Развитие социальных инструментов в Ленинградской области показывает эффективность регионального управления. Созданные решения позволяют не только закрывать внутренние потребности населения, но и успешно транслировать накопленный опыт другим субъектам страны, задавая новые стандарты административной работы.

Развитие дорог и внешнеэкономических связей

Транспортная инфраструктура региона претерпела значительные изменения за отчетный период. В общей сложности дорожные службы привели в порядок около 300 километров дорожного полотна, охватив ремонтными работами свыше 40 участков региональных трасс.

Успехи региона были отмечены на федеральном уровне — область удостоилась награды в категории "Прорыв года". Значительный рост продектировал экспортный сектор экономики, существенно расширив присутствие на международной арене. На сегодняшний день товары из Ленобласти поставляются в 106 стран мира.

"Эффективное управление региональной инфраструктурой напрямую коррелирует с ростом экономических показателей и повышением качества жизни населения. Принципиально важно, что регион не просто осваивает бюджетные задачи, но и формирует качественные стандарты, которые становятся ориентиром для всей страны. Развитие транспортных сетей и экспортного потенциала подтверждает сбалансированный подход к развитию территорий. Такие результаты свидетельствуют о высокой компетентности управленческой команды в выстраивании приоритетов"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Кадровый потенциал и экологические инициативы

Система среднего профессионального образования также показала достойные результаты в интеграции выпускников на рынок труда. Ленинградская область смогла занять пятое место в национальном рейтинге по показателю трудоустройства выпускников медицинских колледжей.

Экологическое направление стало еще одной визитной карточкой области. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что флагманский проект "Тропа 47" завоевал свыше 10 российских премий в туристической и экологической сферах. На данный момент этот проект признан эталонным образцом для обустройства экотроп в других областях России.

Завершение года с такими показателями говорит о комплексном подходе к планированию. Успех в создании кадрового резерва и развитие внутреннего туризма дополняют материальные достижения региона в строительстве и дорожной сфере.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

