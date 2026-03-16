ЛЭП
© flickr.com by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:57

Простой шаг к более яркому будущему: как изменения в тарифах улучшат жизнь граждан Ленобласти

В Ленинградской области сохранят льготы на оплату электроэнергии во втором диапазоне потребления. Губернатор Александр Дрозденко анонсировал соответствующие изменения в региональном законодательстве 16 марта во время прямой линии с населением. Решение стало ответом на запрос жительницы поселка Гаврилово, обеспокоенной ростом платежей. По словам главы региона, дополнительные субсидии из бюджета позволят защитить интересы домохозяйств, а сами диапазоны изначально вводились как инструмент борьбы с теневым майнингом.

Регулировка ценовых диапазонов

Власти Ленинградской области намерены скорректировать финансовую нагрузку на потребителей, чей расход ресурса превышает стандартные показатели. В настоящее время разница между первым и вторым диапазоном удерживается на уровне 25% за счет бюджетных компенсаций, что существенно ниже рыночного скачка до 12 рублей за единицу объема. Ранее существовавшие правила исключали действие льгот при переходе граждан в третий диапазон потребления.

Для исправления сложившейся ситуации региональное правительство подготовило пакет поправок, которые в ближайшее время будут направлены в Законодательное собрание. Обновленный регламент позволит устранить противоречия, при которых превышение лимита автоматически аннулировало право на финансовую поддержку. Ожидается, что норма станет логичным продолжением политики защиты интересов населения от необоснованного повышения расходов.

"Дифференцированные тарифы требуют филигранной настройки, чтобы не пострадали обычные потребители, чьи расходы электроэнергии могут быть высокими из-за особенностей частного хозяйства. В данном случае руководство региона демонстрирует гибкий подход, адаптируя жесткие антимайнинговые меры под нужды реальных семей. Такое внимание к деталям при работе с законодательством способствует социальной стабильности и снижает общественное напряжение. Важно, что корректировки носят не временный характер, а системный, направленный на долгосрочную поддержку местных жителей".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Поддержка уязвимых категорий граждан

Дополнительные защитные механизмы планируется разработать для многодетных семей и домохозяйств с детьми. В рамках расширения программы льготирования власти рассматривают возможность распространения компенсаций на третий диапазон потребления. Основным критерием для получения такой поддержки станет соблюдение нормативов по площади жилого объекта.

Такой адресный подход призван сбалансировать бюджетные затраты с реальными потребностями жителей региона. Установление жестких рамок по квадратуре дома поможет предотвратить злоупотребления, сохраняя при этом доступность электроэнергии для социально незащищенных групп. Проект нормативного акта уже находится в стадии подготовки.

Региональные власти подчеркивают готовность оперативно реагировать на запросы граждан, поступающие в ходе прямых линий связи. После официального утверждения поправок в региональном парламенте, новые правила распределения субсидий вступят в силу для всех соответствующих категорий собственников жилья.

Особенности учета ресурса

Параллельно с изменениями в тарифах, региональное правительство работает над упрощением правил учета потребленного электричества. Власти достигли договоренности о внесении поправок в приказ профильного комитета по тарифам и ценовой политике. Теперь собственники, имеющие на участке несколько зарегистрированных строений, смогут устанавливать отдельные счетчики на каждый объект.

Данная мера направлена на устранение несправедливости при расчетах, когда общее потребление по одному прибору учета выводило собственника в более дорогой диапазон оплаты. Инициатива делает систему начислений более прозрачной и понятной для граждан. Свободный учет позволит владельцам участков эффективнее управлять своими расходами на коммунальные услуги.

Данный шаг дополняет общую стратегию региона по совершенствованию коммунальной политики. Ранее подобные дискуссии о необходимости установки индивидуальных приборов учета велись и на федеральном уровне, в частности, относительно систем отопления в многоквартирных домах, что подтверждает актуальность запроса на децентрализацию и персональный контроль потребления ресурсов.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

