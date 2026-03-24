Леса и болота под защитой: в Ленинградской области готовят к охране новые уникальные ландшафты

В 2026 году каталог природоохранных зон Ленинградской области расширится на четыре новые позиции. Инициатива реализуется при участии регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. В настоящее время реестр охраняемых площадей региона уже включает 58 объектов, имеющих особый статус. Расширение сети направлено на сохранение уникальных ландшафтов в нескольких районах области.

География новых охранных территорий

Новый статус на территории Ленинградской области в 2026 году получат четыре площадки. В их число войдет массив "Зеленецкие мхи", затрагивающий сразу три административных района: Волховский, Тихвинский и Киришский. Это крайне важный шаг для поддержания гидрологического баланса болотных экосистем региона.

В Сланцевском районе под охрану перейдет природный комплекс "Дубоёмский мох". Выборгский район пополнит список территорией "Ялкала-Алакуль", известной своим историческим и природным симбиозом. Также значимые изменения затронут Ломоносовский район, где статус ООПТ будет присвоен участку "Верховья рек и парков Петергофской дороги".

Данные территории обладают выраженной экологической ценностью и требуют особого режима управления для предотвращения деградации почвенного покрова и биоразнообразия. Создание зон позволит ограничить интенсивное антропогенное воздействие на эти участки.

Опыт формирования экологического каркаса

Специалисты профильных природоохранных организаций обладают серьезным опытом работы с региональными объектами природного наследия. За их плечами успешная реализация проектов по закреплению статуса памятника природы для "Бухты Жёлтой" и заказника "Ковалёвский лес". Этот опыт сегодня активно транслируется на проектирование и обустройство новых экологических маршрутов.

"Создание таких зон требует комплексного подхода, где учитываются не только биологические показатели, но и интересы местного населения. Региональное развитие неизбежно опирается на баланс между бережным сохранением ландшафтов и доступностью территорий для граждан. Мы последовательно интегрируем новые площадки в общую инфраструктурную канву области. Подобная работа становится фундаментом для устойчивого будущего административных единиц региона." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Представители отделения Всероссийского общества охраны природы подтверждают готовность к техническому сопровождению процесса. Эксперты подчеркивают важность вовлечения общественности в развитие инфраструктуры этих зон через организацию легальных туристических троп.

Системный подход к защите природных памятников

Работа по увеличению охранных площадей носит системный характер в Ленинградской области. Ранее, в марте текущего года, региональное правительство утвердило границы охранной зоны для памятника "Нижневолховский", расположенного в Волховском районе. Целью данного решения стало создание буфера, пресекающего негативные последствия близкой хозяйственной активности.

Аналогичные меры были приняты в ноябре прошлого года в окрестностях Старой Ладоги. Тогда охранная зона была установлена вокруг памятника "Староладожский", что позволило взять под дополнительный контроль оба берега реки Волхов. Этот объект стал седьмым по счету, для которого вокруг региональной ООПТ сформировали защитный периметр.

Такая административная стратегия позволяет купировать риски повреждения уникальных экосистем на ранних этапах. Каждое подобное решение проходит через тщательную экспертизу и согласование с профильными ведомствами.