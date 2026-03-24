Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маршруты Ленинградской Области
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:08

Леса и болота под защитой: в Ленинградской области готовят к охране новые уникальные ландшафты

В 2026 году каталог природоохранных зон Ленинградской области расширится на четыре новые позиции. Инициатива реализуется при участии регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. В настоящее время реестр охраняемых площадей региона уже включает 58 объектов, имеющих особый статус. Расширение сети направлено на сохранение уникальных ландшафтов в нескольких районах области.

География новых охранных территорий

Новый статус на территории Ленинградской области в 2026 году получат четыре площадки. В их число войдет массив "Зеленецкие мхи", затрагивающий сразу три административных района: Волховский, Тихвинский и Киришский. Это крайне важный шаг для поддержания гидрологического баланса болотных экосистем региона.

В Сланцевском районе под охрану перейдет природный комплекс "Дубоёмский мох". Выборгский район пополнит список территорией "Ялкала-Алакуль", известной своим историческим и природным симбиозом. Также значимые изменения затронут Ломоносовский район, где статус ООПТ будет присвоен участку "Верховья рек и парков Петергофской дороги".

Данные территории обладают выраженной экологической ценностью и требуют особого режима управления для предотвращения деградации почвенного покрова и биоразнообразия. Создание зон позволит ограничить интенсивное антропогенное воздействие на эти участки.

Опыт формирования экологического каркаса

Специалисты профильных природоохранных организаций обладают серьезным опытом работы с региональными объектами природного наследия. За их плечами успешная реализация проектов по закреплению статуса памятника природы для "Бухты Жёлтой" и заказника "Ковалёвский лес". Этот опыт сегодня активно транслируется на проектирование и обустройство новых экологических маршрутов.

"Создание таких зон требует комплексного подхода, где учитываются не только биологические показатели, но и интересы местного населения. Региональное развитие неизбежно опирается на баланс между бережным сохранением ландшафтов и доступностью территорий для граждан. Мы последовательно интегрируем новые площадки в общую инфраструктурную канву области. Подобная работа становится фундаментом для устойчивого будущего административных единиц региона."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Представители отделения Всероссийского общества охраны природы подтверждают готовность к техническому сопровождению процесса. Эксперты подчеркивают важность вовлечения общественности в развитие инфраструктуры этих зон через организацию легальных туристических троп.

Системный подход к защите природных памятников

Работа по увеличению охранных площадей носит системный характер в Ленинградской области. Ранее, в марте текущего года, региональное правительство утвердило границы охранной зоны для памятника "Нижневолховский", расположенного в Волховском районе. Целью данного решения стало создание буфера, пресекающего негативные последствия близкой хозяйственной активности.

Аналогичные меры были приняты в ноябре прошлого года в окрестностях Старой Ладоги. Тогда охранная зона была установлена вокруг памятника "Староладожский", что позволило взять под дополнительный контроль оба берега реки Волхов. Этот объект стал седьмым по счету, для которого вокруг региональной ООПТ сформировали защитный периметр.

Такая административная стратегия позволяет купировать риски повреждения уникальных экосистем на ранних этапах. Каждое подобное решение проходит через тщательную экспертизу и согласование с профильными ведомствами.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Авто и мото
Стальные нервы под капотом: бренды премиум-класса, которые чаще всего избегают крупных аварий
Наука
Луна превратится в гигантскую розетку: проект пояса из батарей обещает бесконечную энергию
ЮФО
Майские праздники ставят кастинг: Сочи теряет стабильность, а Анапа и Крым поднимаются на вершину выбора
ЮФО
Новый дом в один клик: пять направлений, где волгоградцы спешно обустраивают быт вне страны
Наука
Сквозь века по узкому лазу: средневековый туннель вывел рабочих прямо в эпоху неолита
Недвижимость
Химия из кухонного шкафа: как простое сочетание продуктов возвращает белизну сантехнике
Туризм
Иллюзия доступности тает: реальный бюджет жизни в Азии давно перестал быть карманным расходом
Красота и здоровье
Движение как эликсир долголетия: простые привычки, которые меняют биохимию организма прямо сейчас
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet