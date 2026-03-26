Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by HoBoXyDoHoCoP is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:23

Лишнего времени не дадут: в Ленинградской области обновляют стратегию миграционной политики

В Ленинградской области запущена новая стратегия привлечения иностранных специалистов, предполагающая переход к реестровому методу найма. Соответствующее решение было принято в ходе первого заседания профильной рабочей группы, посвященного актуализации миграционной политики на 2026-2030 годы. Ключевым нововведением станет отмена стихийного поиска занятости: срок легального нахождения мигранта в регионе теперь жестко синхронизируют с периодом действия разрешения на его профессиональную деятельность.

Реестровый подход к трудоустройству

Переход на реестровую модель кардинально меняет логистику прибытия иностранной рабочей силы. Раньше многие мигранты попадали в регион без предварительных договоренностей, оформляя документы уже в процессе поиска вакансий. Теперь процедура проверки кандидатов переносится на стадию до пересечения границы, что исключает возможность хаотичного распределения трудовых ресурсов.

Новая система предусматривает обязательную "привязку" соискателя к конкретному предприятию еще до приезда в Россию. Это позволяет региональным властям четко видеть не только количество прибывающих лиц, но и их профессиональные компетенции. Работодатели, участвующие в программе, берут на себя ответственность за интеграцию и целевое использование труда специалистов в рамках установленных ведомственных квот.

Подобный формат позволяет администрации Ленинградской области оперативно реагировать на меняющиеся потребности локальных производств. Отбор кадров становится адресным и прозрачным, что минимизирует риски возникновения серых зон в секторе иностранной занятости. Вся информация фиксируется в цифровом реестре, доступном контролирующим органам в режиме реального времени.

Контроль и обязанности работодателей

Привязка срока пребывания иностранца к периоду действия разрешения на работу исключает ситуации, когда легальный статус сохранялся после расторжения трудового договора. Теперь окончание контракта автоматически влечет за собой необходимость корректировки правового положения работника. Это дисциплинирует как иностранцев, так и бизнес, который выступает гарантом их деятельности.

"Внедрение реестрового механизма — это логичный шаг к систематизации рынка труда, где основным приоритетом становится предсказуемость. Когда мы заранее понимаем, кто и на каких условиях приедет в область, проще организовать процессы адаптации и соблюсти баланс интересов. Важно, чтобы экономический рост региона сопровождался укреплением правового порядка внутри отраслей. Только через прозрачное управление трудовыми ресурсами мы сможем добиться качественного развития инфраструктуры и стабильности на местах"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Совещание, объединившее представителей управления МВД, бизнес-сообщества и профильных комитетов, показало высокую заинтересованность всех сторон в исключении нелегальных практик. Предприниматели получают четкий регламент работы, избавляя себя от регуляторных рисков и неопределенности с персоналом. В свою очередь, надзорные ведомства получают рабочий инструмент для оперативной проверки статуса любого иностранного работника.

Безопасность и региональный баланс

Основным вектором изменений, как отметил вице-губернатор Константин Патраев, остается соблюдение жесткого баланса между необходимостью привлечения квалифицированных кадров и интересами местных жителей. Политика направлена на создание такой среды, где каждый иностранный работник находится под прозрачным контролем. Это касается правил адаптации, соблюдения текущего законодательства и обеспечения правопорядка в населенных пунктах.

Интеграция иностранных специалистов в экономику Ленобласти через организованный набор исключает множество социальных проблем, вызванных бесконтрольной миграцией. Муниципальные власти намерены следить за тем, чтобы приток кадров соответствовал емкости региональной инфраструктуры. Обеспечение безопасности становится задачей, которую решают сообща полиция, муниципалитеты и сами работодатели.

Работа группы по вопросам миграции будет продолжена, поскольку предстоит масштабная адаптация текущих нормативов к положениям принятой президентом государственной политики до 2030 года. Основная цель заданного курса — превратить хаотичный рынок труда в упорядоченную систему. Это позволит привлечь именно тех специалистов, которые требуются для развития приоритетных отраслей региона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

