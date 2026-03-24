Тепло просится в дом и почти даром: в Ленинградской области нашли способ согреть тысячи частных дач

В Ленинградской области продолжают подключать частные дома к природному газу в рамках программы догазификации. На данный момент газ подведен уже к 35 тысячам домовладений, а в общую сеть включено порядка 760 населенных пунктов региона. Жители могут подать документы через сервис "Госуслуги", официальный портал Единого оператора, офисы МФЦ или специализированные центры газораспределения. Для участия в государственной программе достаточно предоставить СНИЛС, ситуационный план и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Актуальные условия и льготы

Региональные власти предусмотрели систему субсидирования, которая покрывает значительную часть расходов граждан на газификацию бытовых объектов. Размер материальной поддержки напрямую зависит от социальной категории, к которой относится домовладелец.

Для льготных групп населения, включая ветеранов и семьи участников специальной военной операции, предусмотрена компенсация до 300 тысяч рублей. Остальные жители региона имеют право на получение субсидии в диапазоне от 180 до 201 тысячи рублей.

"Программа догазификации является важнейшим инструментом повышения качества жизни в сельских и пригородных территориях. Мы видим стабильный интерес со стороны жителей, так как предложенные тарифные решения позволяют снизить финансовую нагрузку на домохозяйства. Важно, что льготные условия охватывают широкие слои населения, включая семьи защитников нашего Отечества. Рациональное использование бюджетных средств на эти цели напрямую влияет на инфраструктурное развитие муниципалитетов". Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Стоимость подведения коммуникаций

Помимо системы субсидий, для жителей Ленинградской области установлены фиксированные расценки на выполнение технических работ непосредственно внутри границ участка. Стоимость таких услуг варьируется от 1000 до 5000 рублей в зависимости от выбранного плана работ.

Для отдельных категорий собственников предусмотрена возможность проведения газификации без внесения личных средств. Такие условия делают процесс перехода на природный газ максимально доступным для проживающих в газифицированных населенных пунктах граждан.

Все технические детали и актуальные прейскуранты на выполнение монтажных работ внутри участка доступны в официальных материалах профильного комитета по топливно-энергетическому комплексу. Ведомство регулярно обновляет данные, чтобы заявители могли оперативно оценить свои расходы.

Как оформить заявку сегодня

Процесс подачи заявления максимально упрощен для удобства граждан. Заявку можно сформировать дистанционно через портал "Госуслуги" или специализированный сайт Единого оператора газификации, что избавляет от необходимости посещать государственные учреждения лично.

Для тех, кто предпочитает очное сопровождение, работают офисы МФЦ, где специалисты помогают корректно заполнить бумаги и проверить наличие обязательных планов. Процедура сбора пакета документов не требует посещения множества инстанций, так как все необходимые данные уже имеются в распоряжении профильных органов.

Гражданам рекомендуется заранее подготовить СНИЛС и правоустанавливающие акты, чтобы избежать простоев при проверке данных. После обработки запроса с жителями связываются представители газораспределительных центров для согласования технических условий и сроков проведения работ на объекте.