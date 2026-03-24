Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© en.wikipedia.org by Химический интерес is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:36

Тепло просится в дом и почти даром: в Ленинградской области нашли способ согреть тысячи частных дач

В Ленинградской области продолжают подключать частные дома к природному газу в рамках программы догазификации. На данный момент газ подведен уже к 35 тысячам домовладений, а в общую сеть включено порядка 760 населенных пунктов региона. Жители могут подать документы через сервис "Госуслуги", официальный портал Единого оператора, офисы МФЦ или специализированные центры газораспределения. Для участия в государственной программе достаточно предоставить СНИЛС, ситуационный план и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Актуальные условия и льготы

Региональные власти предусмотрели систему субсидирования, которая покрывает значительную часть расходов граждан на газификацию бытовых объектов. Размер материальной поддержки напрямую зависит от социальной категории, к которой относится домовладелец.

Для льготных групп населения, включая ветеранов и семьи участников специальной военной операции, предусмотрена компенсация до 300 тысяч рублей. Остальные жители региона имеют право на получение субсидии в диапазоне от 180 до 201 тысячи рублей.

"Программа догазификации является важнейшим инструментом повышения качества жизни в сельских и пригородных территориях. Мы видим стабильный интерес со стороны жителей, так как предложенные тарифные решения позволяют снизить финансовую нагрузку на домохозяйства. Важно, что льготные условия охватывают широкие слои населения, включая семьи защитников нашего Отечества. Рациональное использование бюджетных средств на эти цели напрямую влияет на инфраструктурное развитие муниципалитетов".

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Стоимость подведения коммуникаций

Помимо системы субсидий, для жителей Ленинградской области установлены фиксированные расценки на выполнение технических работ непосредственно внутри границ участка. Стоимость таких услуг варьируется от 1000 до 5000 рублей в зависимости от выбранного плана работ.

Для отдельных категорий собственников предусмотрена возможность проведения газификации без внесения личных средств. Такие условия делают процесс перехода на природный газ максимально доступным для проживающих в газифицированных населенных пунктах граждан.

Все технические детали и актуальные прейскуранты на выполнение монтажных работ внутри участка доступны в официальных материалах профильного комитета по топливно-энергетическому комплексу. Ведомство регулярно обновляет данные, чтобы заявители могли оперативно оценить свои расходы.

Как оформить заявку сегодня

Процесс подачи заявления максимально упрощен для удобства граждан. Заявку можно сформировать дистанционно через портал "Госуслуги" или специализированный сайт Единого оператора газификации, что избавляет от необходимости посещать государственные учреждения лично.

Для тех, кто предпочитает очное сопровождение, работают офисы МФЦ, где специалисты помогают корректно заполнить бумаги и проверить наличие обязательных планов. Процедура сбора пакета документов не требует посещения множества инстанций, так как все необходимые данные уже имеются в распоряжении профильных органов.

Гражданам рекомендуется заранее подготовить СНИЛС и правоустанавливающие акты, чтобы избежать простоев при проверке данных. После обработки запроса с жителями связываются представители газораспределительных центров для согласования технических условий и сроков проведения работ на объекте.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вирус вернулся из джунглей: в Санкт-Петербурге выявили новый случай заражения оспой обезьян сегодня в 17:17

В крупнейшем мегаполисе страны зафиксировано очередное обращение к медикам, которое заставило санитарные службы активировать протоколы безопасности.

Читать полностью » Бумажный бум в Вологде: тысячи людей собрались ради встреч с авторами и редких книжных новинок сегодня в 15:26

Город на три дня погрузился в литературную атмосферу, предложив жителям десятки уникальных площадок для встреч, дискуссий и новых открытий для души.

Читать полностью » Горы отходов уходят в историю: новый завод в Выборге превращает мусор в полезный ресурс сегодня в 15:22

Для жителей региона запуск этой площадки знаменует глобальную смену курса в вопросах обращения с отходами, затрагивающую привычный облик территорий.

Читать полностью » Псковская молодежь на шаг ближе к безопасности: акции правового просвещения открывают глаза подросткам сегодня в 13:39

В Пскове стартовал месяц правовых знаний для подростков, направленный на формирование правовой грамотности и безопасного поведения.

Читать полностью » Рубеж под колесами: Псков и Белоруссия готовят масштабный союз для любителей байков сегодня в 13:35

В приграничном регионе грядут большие перемены для любителей двухколесного спорта, затрагивающие не только календарь событий, но и будущее школ.

Читать полностью » Иностранцы ушли, конвейеры остались: как производство авто в Петербурге совершило резкий рывок сегодня в 13:05

Северная столица демонстрирует резкий скачок в секторе сборки транспорта благодаря адаптации мощностей, которые ранее простаивали в ожидании перемен.

Читать полностью » Город будущего без лишнего мусора: как в Санкт-Петербурге планируют спасти экологию страны сегодня в 12:31

В Санкт-Петербурге готовятся к масштабному событию, которое объединит делегатов из десятков регионов для обсуждения будущего природной среды в городах.

Читать полностью » Масштабная стройка на окраинах: Петербург готовится к запуску четырех новых крупных площадок сегодня в 12:19

В Санкт-Петербурге готовятся к открытию новые торговые площадки, которые изменят облик городских кварталов и привычки тысяч горожан в этом году.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Сон под прицелом алгоритмов: самарская нейросеть заменяет утомительные очереди к сомнологам
ПФО
Море становится ближе: самарцы получили долгожданный прямой путь на черноморские пляжи
Недвижимость
Ремонт — не лотерея, а ваш шанс на идеальный интерьер: как смартфон помогает избегать ошибок
СЗФО
Ошибка в измерениях может стоить здоровья: пришла пора проверить свой тонометр в Псковской области
ЦФО
Снежный плен отступает: в Тверской области завершают масштабную операцию по защите от паводка
ЦФО
Выбирают клинику — получают ключи: простая схема поддержки специалистов в Московской области
СЗФО
Секрет под ногами: новгородские археологи совершили прорыв, кардинально изменив метод раскопок
Спорт и фитнес
Тело привыкло к лени: как одна деталь в тренировке пробуждает спящие ягодичные волокна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet