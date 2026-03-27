Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© freepik.com by montypeter is licensed under Free More info
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:48

Счета подешевели не на бумаге: в Ленобласти пересмотрели правила оплаты электроэнергии

В Ленинградской области региональный парламент на внеочередном заседании утвердил важные изменения в законодательство, регулирующее тарифы на электроэнергию. Власти приняли решение упростить систему расчетов после массовых обращений жителей региона, столкнувшихся с резким ростом счетов в отопительный период. Корректировка направлена на снижение финансовой нагрузки на граждан и устранение путаницы в начислениях. Принятые меры коснутся правил учета потребления энергии и перерасчета уже выставленных платежей.

Причины корректировки системы

Сложная структура дифференцированных тарифов стала главной проблемой для владельцев частных домов. Существующая до недавнего времени механика зависела от объемов потребления: при превышении определенных лимитов стоимость одного киловатт-часа существенно возрастала. В зимнее время, когда электрическое отопление работает на полную мощность, многие потребители непроизвольно переходили в категорию с высокими коммерческими расценками.

Ситуацию осложнили технические сбои и ошибки со стороны поставщиков услуг. Отсутствие корректного раздельного учета и неправильное применение диапазонов привели к начислению необоснованных пеней. По оценкам властей, порядка 22,5 тысячи домовладений оказались в уязвимой позиции, балансируя на границах ценовых диапазонов.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что ключевая проблема заключалась именно в механике начислений, требующей оперативного вмешательства. Непрозрачность алгоритмов и игнорирование поставщиками прав льготников создали почву для недовольства среди населения, требуя немедленной реформы.

Новые тарифные правила

Ключевым нововведением стало объединение двух начальных диапазонов в единый порог потребления до 4500 киловатт-часов. Для широкого круга потребителей установлен тариф на уровне 6,70 рубля за единицу энергии. Отдельные преференции сохраняются для сельских жителей и домохозяйств, где установлены электрические плиты.

"Губернатор сам принял решение доложить об этом законопроекте, потому что вокруг него очень много спекуляций от незнания и от того, что сетевые компании, поставщики услуг не выполняли наш закон в плане учета тех, кто подавался на льготы. Если человек имеет право на льготу, он должен ее получить, а для этого нужен алгоритм действий. Это должно быть публично".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Важным этапом стала работа над расширением категорий льготников. Теперь право на поддержку распространяется не только на собственников жилых объектов, но и на их близких родственников, даже при условии раздельного проживания. Это позволит большему числу семей оптимизировать расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация региона также инициировала перерасчет платежей за период с 1 января 2026 года. Такие шаги призваны нивелировать последствия предыдущих ошибок в квитанциях граждан. Обновленная система призвана стать более справедливой и предсказуемой для всех жителей.

Аудит и социальная поддержка

Параллельно с тарифными изменениями в регионе запланировано проведение масштабного аудита деятельности ресурсоснабжающих организаций. Проверка должна выявить причины нарушений в учете потребления и предотвратить повторение подобных случаев. Власти стремятся наладить более эффективное информирование жителей о правилах применения тарифов.

Прозрачность процессов становится приоритетом для профильных ведомств в текущем году. Внедрение понятного алгоритма для получения законных льгот позволит исключить спекуляции на этой теме. Сейчас в правительстве региона работают над тем, чтобы каждый потребитель понимал принципы формирования итоговой суммы в своей квитанции.

Органы власти продолжат следить за ситуацией, чтобы не допустить роста социальной напряженности. Индивидуальный подход к учету заявок от граждан после проведенных изменений позволит упорядочить взаимоотношения между жителями и энергетическими компаниями. В долгосрочной перспективе это должно способствовать стабильности на рынке коммунальных услуг.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet