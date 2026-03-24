Пасхальные яйца
Пасхальные яйца
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:09

Золотая яичная лихорадка в Ленобласти: как регион заставил цены пойти на рекордный спад

В Ленинградской области зафиксировано снижение оптовых цен на куриные яйца на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональный комитет по агропромышленному комплексу подтвердил текущую стабильность стоимости продукции перед предстоящим праздником Пасхи. Объем производства в первые два месяца 2026 года составил 667,9 миллиона штук, что превышает прошлогодние показатели на 115,1%. Стабильные отпускные цены производителей удерживаются на достигнутом уровне усилиями местных птицеводческих предприятий.

Рост объемов производства

Геометрия производства яиц в Ленинградской области демонстрирует выраженную положительную динамику. За январь и февраль текущего года птицефабрики отгрузили потребителям почти 668 миллионов штук товара. Такой скачок по сравнению с прошлым годом стал возможен благодаря расширению производственных площадей и эффективному менеджменту на местах.

Ключевыми игроками рынка остаются крупные птицефабрики "Синявинская" и "Роскар". Совокупно на долю этих двух площадок приходится порядка 9% общероссийского объема профильной продукции. В текущем сезоне оба предприятия реализовали проекты по запуску дополнительных мощностей, что позволило оперативно нарастить валовый выпуск.

Ценовая политика и прогнозы

Снижение закупочных цен на 20% стало следствием баланса между растущим предложением и текущим спросом. Региональные власти отмечают, что текущие оптовые расценки остаются стабильными, что имеет особенное значение в преддверии праздничного сезона, когда потребительский интерес к этой категории товаров традиционно возрастает.

"Эффективное управление региональными агропромышленными ресурсами напрямую влияет на доступность базовых продуктов питания для населения. Увеличение мощностей на крупнейших птицефабриках позволяет не только закрывать внутренние потребности Ленинградской области, но и выступать значимым поставщиком для всей страны. Стабильность цен, достигнутая в текущем году, является результатом слаженной работы производителей и грамотной инвестиционной политики. Планомерное развитие инфраструктуры АПК обеспечивает продовольственную безопасность и сдерживает инфляционные риски на социально значимые категории товаров".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Стабильность цен производителей на текущем уровне позволяет оптовым звеньям планировать поставки без резких колебаний. Отсутствие спекулятивного роста перед праздниками свидетельствует о насыщенности рынка качественной продукцией собственного производства.

Стратегические цели отрасли

Общее поголовье птицы на областных предприятиях на текущий момент достигает 33 миллионов голов. По словам вице-губернатора Олега Малащенко, такие объемы позволяют предприятиям уверенно смотреть в завтрашний день и реализовывать долгосрочные бизнес-планы.

Правительство Ленинградской области утвердило амбициозный план развития агропромышленного комплекса. К 2030 году перед отраслью поставлена конкретная задача: довести совокупный объем производства яиц до 5 миллиардов штук в год. Источник издание ТАСС.

Достижение таких показателей требует постоянного технологического обновления и внедрения инноваций в процессы разведения и содержания птицы. Масштабирование производства уже сейчас показывает, что регион способен сохранять лидирующие позиции в отрасли и обеспечивать стабильность цен даже в условиях высокой рыночной турбулентности.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

