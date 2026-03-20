Лицо города меняется до неузнаваемости: пять центров Ленобласти ждут глобальные перемены

В Ленинградской области определили список городов, где в ближайшие два года проведут масштабное благоустройство общественных пространств. Проекты стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Речь идет о Сосновом Бору, Луге, Кингисеппе, Пикалево и Приозерске. Обсуждение реализации этих инициатив состоялось 20 марта в рамках совещания с профильным федеральным министерством. Параллельно власти региона отчитались об объемах строительства жилой и социальной инфраструктуры по итогам минувшего года.

География и детали благоустройства

Каждый из пяти городов получил уникальную концепцию преображения, разработанную с учетом локальных исторических и ландшафтных особенностей. В Сосновом Бору основные усилия направят на береговую линию реки Коваши, которая должна стать новым центром притяжения для жителей. В Луге реализация проекта затронет улицу Яковлева, превращая ее в пешеходную "Лужскую витрину" с торговыми рядами и площадками для массовых мероприятий.

Для Кингисеппа ключевой точкой обновления выбрана улица Октябрьская, где сформируют современную общественную зону. В Пикалево работы пройдут на территории районного парка, который нуждается в комплексном обновлении инфраструктуры. Приозерск делает ставку на проект "Добро пожаловать в Приозерье", в рамках которого приведут в порядок знаковый для города сквер Ягужинского.

"Реализация подобных инициатив позволяет вдохнуть новую жизнь в привычные городские пространства, делая их функциональными и привлекательными для горожан. Конкурсные механики вынуждают муниципалитеты более вдумчиво подходить к проектированию, учитывая запрос местного населения. Важно, что акцент делается не на точечном косметическом ремонте, а на создании долгосрочных точек экономического роста через развитие среды. Это комплексная работа, которая напрямую влияет на качество жизни в малых и средних городах области". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Сроки реализации и федеральная поддержка

Старт практических работ намечен на текущий год, а завершение процессов планируется на 2027 год. Масштабные изменения в пяти городах проходят при методической поддержке федерального центра, так как все представленные проекты доказали свою состоятельность на всероссийском уровне.

Всего на 2026 год в Ленинградской области намечено обновление восьми десятков общественных территорий. Эти объекты включены в перечень мероприятий федерального проекта, направленного на формирование комфортной городской среды. Региональные власти планируют придерживаться заданного графика, чтобы обеспечить качественное исполнение всех этапов благоустройства.

Строительные итоги региона

Помимо планов по благоустройству, строительный блок региона обнародовал отчетные данные за 2025 год. Объемы ввода жилья показали положительную динамику, достигнув отметки в 4,2 миллиона квадратных метров. Этот показатель превышает результат 2024 года на 4 процента, что свидетельствует об устойчивости сектора жилищного строительства.

Параллельно с жилым фондом активно развивалась и социальная инфраструктура территорий. За указанный период в Ленинградской области построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов и 8 общеобразовательных школ. Эти цифры подтверждают сбалансированный подход властей к застройке, при котором возведение жилья сопровождается появлением необходимых учебных и дошкольных учреждений.