Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шампанское
© flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:01

Алкогольный бизнес под прицелом: власти Ленобласти резко подняли планку штрафных санкций

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 25 марта утвердили повышение административных штрафов за нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции. Изменения коснулись статьи 3.5 регионального закона об административных правонарушениях. Новые санкции затронули как должностных, так и юридических лиц, занимающихся торговлей алкоголя, включая предприятия общепита. Мера направлена на усиление контроля за оборотом спиртного на территории региона. Действующие ранее штрафные пороги были пересмотрены в сторону увеличения для повышения ответственности предпринимателей.

Новые размеры санкций

Для должностных лиц размер взысканий теперь варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, тогда как прежде минимальная планка составляла всего одну тысячу. Существенная корректировка произошла и в отношении коммерческих организаций, чья деятельность связана с реализацией спиртных напитков.

Юридическим лицам за выявленные нарушения придется заплатить от 20 до 50 тысяч рублей. Предыдущая редакция закона ограничивала эти суммы диапазоном от 10 до 40 тысяч рублей. Такое повышение отражает стремление властей сделать несоблюдение норм менее выгодным для бизнеса.

Пересмотр сумм обоснован необходимостью эффективного воздействия на нарушителей. Рост финансовых рисков заставляет торговые точки более ответственно относиться к режиму работы и месту реализации товаров.

Условия применения штрафов

Обновленные штрафные санкции распространяются на случаи реализации пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Наказание настигнет собственников точек, если продукция продается в ночное время или в локациях, которые не предназначены для подобных торговых операций.

Важным уточнением остается тот факт, что новые правила действуют лишь при условии, что конкретный инцидент не подпадает под более строгие статьи федерального Кодекса об административных правонарушениях. Региональное законодательство в данном случае выступает в качестве дополнения к федеральной базе.

"Подобные изменения являются логичным продолжением работы по наведению порядка в сфере торговли спиртным на местах. Наша задача — не просто увеличить собираемость штрафов, а создать условия, при которых нелегальная продажа алкоголя станет нерентабельной для владельцев бизнеса. Муниципальный контроль тесно взаимодействует с региональными нормами для того, чтобы жители области находились в безопасной среде. Ответственный бизнес всегда соблюдает установленные регламенты, а такие меры адресованы тем, кто игнорирует общегородские правила."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особенности ленинградского регулирования

Решение депутатов Заксобрания подчеркивает приоритетность контроля над качеством городской и сельской среды в Ленинградской области. Регулирование продаж в точках общепита требует особого внимания, так как именно этот сегмент часто становится зоной риска из-за ночного режима работы.

Поправки в статью 3.5 призваны синхронизировать региональные требования с текущими запросами социума. Местные парламентарии неоднократно отмечали, что работа по корректировке административного кодекса будет продолжена в зависимости от результатов правоприменительной практики.

Усиление мер контроля не требует дополнительных консультаций с федеральным центром, оставаясь в рамках компетенции субъекта федерации. Процедура вступления изменений в законную силу проходит согласно принятому регламенту работы Законодательного собрания региона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet