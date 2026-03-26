Регион идет на рекорд: подготовка к столетию Ленобласти превращается в марафон строек

Ленинградская область начала масштабную подготовку к своему столетию, которое регион отметит в 2027 году. Празднование планируют растянуть на три дня, а центром торжеств станет Гатчина, официально носящая статус столицы субъекта с 2023 года. Власти уже утвердили визуальный стиль юбилея, символами которого стали стилизованный маяк и знак бесконечности. Работа охватит не только праздничные мероприятия: к памятной дате приурочили реализацию крупных инфраструктурных и культурных проектов по всей области.

Масштабы торжеств в Гатчине

Чествование векового юбилея 1 августа 2027 года станет кульминацией многолетней подготовки. Поскольку дата требует особого подхода, праздничный ритм поддержат в течение трех дней. Гатчина, выступающая лицом области, получила приоритет в вопросах финансирования городского развития.

На обновление районного центра до 2035 года выделят от 3,5 до 4 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию знаковых объектов, включая Приоратский парк, а также на создание современного делового пространства на месте бывшего молочного завода.

"Подготовка к столетию региона — это процесс комплексного обновления, который затрагивает все сферы жизни наших городов. Столетний юбилей станет мощным стимулом для завершения долгосрочных строек и качественного улучшения городской среды. Правительство области нацелено на то, чтобы жители почувствовали эффект от этих изменений уже сейчас, а не только в день праздника. Каждый проект, от реконструкции парков до новых очистных сооружений, направлен на долгосрочный комфорт людей". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Инфраструктурная трансформация районов

Масштабные преобразования не ограничатся гатчинскими улицами. Особое внимание уделят Ивангороду, который должен стать визитной карточкой региона, и Старой Ладоге, на развитие которой запланировано порядка 28 миллиардов рублей. Инвестиции направят на дорожные работы, в частности на трассу "Кола", а также на создание археологического класса и профильного хранилища артефактов.

В районах Ленобласти закипит работа по строительству ледовых арен — они появятся в Сертолово, Сосновом Бору и Тосно. Кроме того, решается вопрос с коммунальной инфраструктурой: новые очистные сооружения спроектированы для Выборга, Сланцев, Кировска, Отрадного и Киришей.

Отдельным блоком идет развитие мемориальных мест и социальной сферы. Модернизация затронет "Дорогу жизни", площадку "Невский Пятачок" и Центр национальной памяти в Зайцево. В районных центрах пройдет плановая реконструкция помещений ЗАГСов.

Участие жителей в юбилейных инициативах

Правительство области предложило ленинградцам активно формировать повестку праздника через участие в различных проектах. В частности, жители голосуют за объекты, которые войдут в тематический гид "100 лучших мест Ленинградской области". В дальнейшем планируется запуск конкурса с призами для тех, кто посетит все отмеченные локации.

Культурная программа включает выпуск тематической литературы к 2026 году. Готовится специальное издание к 85-летию "Дороги жизни", а также книги об участниках специальной военной операции и волонтерах. Важной социальной акцией станет выпуск "Белой книги" для слабовидящих детей, напечатанной рельефно-точечным шрифтом.