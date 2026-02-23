Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:24

Лимон и оливковое масло превращают салат в хит — секрет кроется в одной детали

Иногда самый универсальный соус рождается из минимального набора ингредиентов. Лимон, немного горчицы и хорошее оливковое масло способны превратить обычный салат в яркое блюдо. Этот простой рецепт стал семейным фаворитом и давно вышел за пределы одной тарелки зелени. Об этом рассказывает Simply Recipes.

Почему лимон — главный герой

Повар Сара Хаас признаётся, что лимоны всегда занимали особое место на её кухне. Их свежая кислотность подчёркивает вкус рыбы, птицы и овощей, а также помогает "оживить" даже самые простые блюда. Любовь к цитрусам разделяет и её дочь, которая с детства с удовольствием пробовала дольки лимона.

Именно эта детская привычка вдохновила автора на создание быстрой лимонной заправки. Соус оказался настолько удачным, что помогал вводить в рацион новые продукты: от лосося с каплей лимонного сока до пасты с лёгким цитрусовым соусом. Особенно заметным стал эффект в салатах — с такой заправкой тарелка зелени исчезала гораздо быстрее.

Как приготовить за 3 минуты

Базовая формула предельно проста. Для примерно половины чашки соуса понадобится:

  1. 1 чайная ложка лимонной цедры и 2 столовые ложки свежего лимонного сока.
  2. 1 чайная ложка дижонской горчицы и 1 натёртый зубчик чеснока.
  3. 1/3 стакана оливкового масла первого отжима, соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Сначала в миске соединяют цедру, сок, горчицу и чеснок. Затем тонкой струёй вводят оливковое масло, активно взбивая до образования эмульсии. В финале добавляют соль и перец.

При работе с цедрой важно использовать только жёлтую часть кожуры — белая сердцевина даёт горечь. Ту же мелкую тёрку удобно применять и для чеснока: так он распределяется равномерно и не перебивает вкус.

Варианты и способы применения

Заправка легко адаптируется под личные предпочтения. Для более выраженного аромата можно увеличить количество чеснока. Любителям пикантности подойдут щепотка перца Алеппо или дроблёного красного перца. Хорошо работают свежие или сушёные травы — тимьян, базилик, эстрагон, розмарин.

Соус подходит не только для листовых салатов. Его можно использовать как кратковременный маринад для курицы, креветок или тофу, но держать продукты в кислой среде стоит не более часа. Также он отлично завершает запечённые овощи или рыбу, добавляя им свежести.

Ещё один вариант — салаты без зелёной основы: куриные, тунцовые или паста-салаты. Лимонная заправка связывает ингредиенты и придаёт блюду лёгкость без тяжёлых соусов.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

