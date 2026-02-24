Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
лимонад
лимонад
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:50

При диабете соки под запретом — но есть вариант, который не вызывает резких пиков

Для людей с диабетом выбор напитков часто оказывается не менее важным, чем выбор еды. Многие соки содержат скрытые сахара и способны быстро повышать уровень глюкозы в крови. Однако натуральный лимонный сок при правильном приготовлении может стать более безопасной альтернативой. Об этом рассказал диетолог и доктор философии Государственного университета Кампинас (Unicamp) Кэрол Нетто.

Чем лимон отличается от других соков

Большинство промышленных соков богаты добавленным сахаром и простыми углеводами, что провоцирует резкие гликемические пики. Лимон, напротив, относится к фруктам с низким содержанием углеводов. Стакан напитка объёмом около 200 мл, приготовленный из примерно 50 мл свежего лимонного сока и воды без сахара, содержит минимальное количество углеводов и обычно оказывает слабое влияние на уровень глюкозы.

"Лимонный сок, приготовленный только с фруктами и водой, без добавленного сахара, содержит очень мало углеводов. Он не заменяет лечение, но может быть безопасно включен в запланированный рацион", — объясняет специалист.

Дополнительным фактором считается природная кислотность лимона. Исследования показывают, что кислые продукты способны замедлять опорожнение желудка и переваривание крахмала. Это может снижать скорость всасывания углеводов и смягчать гликемический ответ, особенно если напиток употребляется вместе с едой.

Как правильно включать напиток в рацион

Ключевое условие — отсутствие добавленного сахара. Даже небольшое его количество может свести потенциальную пользу к нулю. Использование подсластителей также желательно обсуждать с врачом, особенно при регулярном употреблении.

Важна и умеренность. Несмотря на низкое содержание углеводов, избыточное количество любого продукта способно повлиять на гликемический контроль. Кроме того, лимонный сок не должен заменять полноценный приём пищи, поскольку не содержит достаточного количества белка, жиров и клетчатки.

Специалисты напоминают, что цельные фрукты чаще предпочтительнее соков, так как клетчатка замедляет всасывание глюкозы. Однако это не означает полный запрет на натуральные соки — значение имеют объём, состав и общий контекст питания.

Что говорят рекомендации и практический вывод

Международные организации, включая Американскую диабетическую ассоциацию, подчёркивают необходимость избегать сладких напитков. Жидкий сахар сложнее контролировать с точки зрения гликемии. В этом плане вода с лимоном выглядит более разумным вариантом по сравнению с индустриальными соками и сладкими напитками.

"Самое главное — понимать, что не существует изолированной пищи, которая сама по себе решает или выбивает из строя диабет. Результат исходит из набора выборов", — подчёркивает Кэрол Нетто.

Для человека, регулярно контролирующего уровень глюкозы, даже небольшие решения могут играть роль. Замена сладкого сока на воду с лимоном помогает снизить риск резких скачков сахара и при этом сохранить разнообразие в рационе. При этом любые изменения в питании желательно согласовывать с лечащим врачом или диетологом, чтобы учитывать индивидуальные особенности организма и схему терапии.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

