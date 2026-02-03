Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ночная потливость
Ночная потливость
© Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:01

Простыни плохо высохли и “пошли” запахом — этот быстрый трюк спасает без большой стирки

Иногда постель выглядит идеально чистой, но стоит лечь — и появляется неприятный затхлый запах, который портит всё впечатление. Причины могут быть разными: простыни плохо высохли после стирки, накопился пот, вы сбились с графика уборки или бельё долго лежало в шкафу без проветривания. В такой ситуации хочется решить проблему быстро, не устраивая срочную "большую стирку". И, как ни странно, помочь может обычный кухонный ингредиент — лимонный сок. Об этом сообщает House Digest.

Откуда берётся затхлый запах и почему он так цепляется

Затхлость в спальне обычно появляется не "из воздуха", а из-за сочетания влаги и бактерий. Простыни и наволочки легко впитывают пот и запахи, а если ткань высохла не до конца или долго лежала в закрытом пространстве, аромат становится стойким. Причём проблема часто распространяется дальше: неприятный запах может переходить на пледы, шторы и даже внутренние полки шкафа.

Поэтому важно действовать сразу, пока затхлость не стала постоянной частью комнаты и не превратилась в привычный фон.

Почему лимонный сок может освежить бельё

Лимонный сок работает благодаря своей кислотности. В материале отмечается, что она помогает устранять бактерии, которые вызывают запах пота, а также может справляться с некоторыми пятнами. Даже лёгкое распыление на ткань способно заметно освежить простыни и наволочки между стирками.

Однако лимонный сок не должен заменять полноценную стирку. Это скорее быстрый способ "спасти ситуацию", если нужно срочно убрать запах и вернуть ощущение чистоты до следующего цикла в машинке.

Как использовать лимонный сок между стирками

Главное правило — не наносить чистый лимонный сок прямо на ткань. Та же кислотность, которая делает его эффективным, может быть агрессивной для материала и даже привести к обесцвечиванию, особенно на тёмных тканях.

Оптимальный вариант — сделать мягкий раствор:

  • смешать воду и лимонный сок в равных пропорциях;
  • залить смесь в пульверизатор;
  • слегка распылить на простыню или наволочку, не пропитывая ткань насквозь;
  • промокнуть и дать хорошо высохнуть на воздухе.

Лучше всего, если есть возможность просушить бельё при дневном свете: солнечный воздух помогает быстрее убрать затхлый запах и усиливает эффект свежести.

На каких тканях метод работает лучше

Лимонный сок наиболее безопасен для обычных хлопковых простыней и смесовых тканей. А вот с деликатными материалами он может повести себя непредсказуемо.

Поэтому для шёлка, кашемира или шерсти авторы советуют не экспериментировать и использовать стандартные способы ухода, чтобы не испортить вещь.

Как применять лимонный сок во время стирки

Лимон может пригодиться не только как экспресс-средство, но и как добавка к обычному циклу стирки. Если простыни уже отправляются в машинку, можно влить примерно половину стакана лимонного сока в отсек для отбеливателя или моющего средства. Это помогает справиться с накопившимся потом, который иногда не полностью уходит даже после стандартной программы, а также может осветлить пятна на белых простынях.

При этом лимонный сок не заменяет порошок или гель, но способен усилить общий результат. Такой подход особенно полезен тем, кто хочет не просто чаще стирать бельё, а действительно добиваться ощущения свежести надолго.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пол в ванной выглядит чистым только на вид — аптечное средство убирает тёмный налёт вчера в 11:00

Аптечная перекись убирает тёмный налёт и пятна в швах: рецепт пасты с содой, пошаговое нанесение, проверка на скрытом фрагменте и советы по хранению.

Читать полностью » Дом начал вчера в 3:33

Дизайнер Ирина Макарова объясняет, как визуальный шум и избыток предметов мешают отдыху, и как баланс цвета и света возвращает дому гармонию без перемен.

Читать полностью » Покраска выглядит простой — а результат разочаровывает: 5 ошибок, которые портят даже дорогую краску 01.02.2026 в 18:42

Избегите распространённых ошибок при покраске: тестируйте цвета, выбирайте правильные материалы и соблюдайте технологии.

Читать полностью » Каждый вечер под слабой струёй — сигнал тревоги: налёт исчезает после одной простой процедуры 01.02.2026 в 17:40

Слабый напор воды в душе часто связан с известковым налетом. Простой кухонный ингредиент помогает очистить лейку, вернуть давление и продлить срок службы.

Читать полностью » Места в ванной мало, а вещей много — вертикальное хранение спасает даже крошечный санузел 01.02.2026 в 12:49

Даже в самой миниатюрной ванной вещи перестают теряться: выдвижные корзины, прозрачные контейнеры, магнитная лента и натяжной стержень создают порядок.

Читать полностью » Запах пота въелся намертво — а стирка запрещена: 4 способа спасти верхнюю одежду за полчаса 01.02.2026 в 9:35

Запах пота на пальто и куртках можно убрать без стирки и химчистки. Простые и доступные способы помогут быстро освежить верхнюю одежду и сохранить её вид.

Читать полностью » Комната выглядит модно, а жить в ней неуютно — виновата одна ошибка масштаба: вы её точно делали 01.02.2026 в 4:21

Почему модный интерьер может казаться неуютным: масштаб комнаты решает всё — один крупный акцент, ковёр нужного размера и высокие шторы меняют восприятие.

Читать полностью » Стекло духовки мутнеет годами — а очищается за вечер: приём разбивает жирный налёт и нагар 31.01.2026 в 21:09

Стекло дверцы духовки быстро покрывается жиром и копотью, включая пространство между панелями. Разбираемся, как очистить его безопасно и без лишних усилий.

Читать полностью »

Новости
Наука
То, что раньше охлаждали и выбрасывали, теперь думает само: тепло внутри чипов взяли на работу
Красота и здоровье
Мышцы и кости требуют: продукты, ускоряющие восстановление после травмы
Еда
Домашние бургеры получались сухими — один сырный трюк спасает котлеты без лишних специй
Питомцы
Питомец ведёт себя “почти как всегда”, но есть один тревожный нюанс — он говорит о проблеме
Туризм
Пляж у моря снова притягивает россиян — туристический рынок не ожидал такого разворота
Красота и здоровье
Клетка была захвачена, а не создана: вирус из мутной воды ставит под удар наше происхождение
Спорт и фитнес
Зал и “железо” не обязательны: одна привычка делает ноги сильнее уже через пару недель
Туризм
Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet