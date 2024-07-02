Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко анонсировал скорое освобождение группы заключенных, страдающих онкологическими заболеваниями, которые были осуждены за участие в беспорядках 2020 года. Это заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня независимости Беларуси.
Президент пояснил, что речь идет о тяжелобольных гражданах, которые не смогли покинуть страну и в настоящее время отбывают наказание в исправительных учреждениях. Он подчеркнул, что большинство из них страдает от онкологических заболеваний. Лукашенко призвал общественность не удивляться предстоящему освобождению этих лиц, несмотря на их причастность к событиям, которые, по его словам, нанесли ущерб стране в 2020 году.
Стоит напомнить, что после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, в Беларуси разразился политический кризис. Оппозиционные силы не признали официальные результаты голосования, согласно которым действующий президент Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Центральная избирательная комиссия страны настаивала на достоверности этих данных.
Несогласие с итогами выборов привело к масштабным акциям протеста, которые продолжались около шести месяцев. Эти события стали одним из самых серьезных вызовов для белорусского руководства за последние годы и привели к значительным изменениям во внутренней и внешней политике страны.
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