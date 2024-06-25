Врач Александр Мясников высказался о проблеме ночных судорог в ногах, указав, что точная причина их возникновения остаётся неясной. Специалист подчеркнул, что хотя недостаток таких элементов как железо, магний, калий, и кальций может вызывать судороги, это встречается не так часто.

Мясников предложил простые методы борьбы с ночными судорогами, которые включают: упражнения на растяжку, вечерняя ходьба и массаж ног с кубиком льда.

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