Врач Александр Мясников высказался о проблеме ночных судорог в ногах, указав, что точная причина их возникновения остаётся неясной. Специалист подчеркнул, что хотя недостаток таких элементов как железо, магний, калий, и кальций может вызывать судороги, это встречается не так часто.
Мясников предложил простые методы борьбы с ночными судорогами, которые включают: упражнения на растяжку, вечерняя ходьба и массаж ног с кубиком льда.
Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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