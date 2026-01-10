Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зелёный коктейль с сельдереем и яблоком
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:16

Лёгкость приходит не от очищения: детокс-программы дают эффект, который быстро исчезает

Детокс-диеты после праздников не ускоряют очищение организма — эндокринолог Зухра Павлова

После новогодних застолий многие неожиданно ловят себя на мысли, что телу срочно нужна "перезагрузка". Вялость, тяжесть и сбитый режим будто подталкивают к быстрым решениям — от соковых программ до строгих диет на несколько дней. В это время соцсети особенно активно подкидывают советы "очистить организм" и начать год правильно. Об этом сообщает источник Здоровье Mail со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову.

Почему детокс после праздников кажется таким логичным

Переедание, сладкое, солёное и алкоголь легко превращают первые дни января в период, когда хочется вернуть себе лёгкость любой ценой. Человек замечает отёки, тяжесть в желудке, скачки аппетита и ощущение, что энергии стало меньше. На этом фоне детокс-программы выглядят как понятный и быстрый выход: "сделаю пару дней на соках — и всё наладится".

Эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что популярность таких схем во многом объясняется психологией. Людям важно почувствовать контроль и уверенность, что они "исправляют" последствия праздников. Но организм работает иначе: он не копит токсины, которые можно вывести за три дня, а ежедневно перерабатывает и выводит продукты обмена.

"Печень и почки ежедневно выполняют функцию очищения организма. Им не нужна помощь в виде соковых диет или голодания", — поясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Как на самом деле "очищается" организм

У человека уже есть отлаженная система выведения ненужных веществ. В первую очередь за это отвечают печень и почки, а также кишечник, лёгкие и кожа. Они работают постоянно — независимо от того, был ли праздничный стол или обычный рабочий день. Именно поэтому идея, что какой-то напиток или строгая диета могут ускорить естественные процессы, не имеет физиологического основания.

По словам специалиста, ни одна детокс-диета не способна "вымыть" вредные вещества быстрее, чем это делает сам организм. Более того, резкое ограничение калорий и переход на соки могут стать стрессом для обмена веществ. Вместо восстановления человек рискует получить слабость и нестабильный уровень энергии.

Почему после детокса действительно может стать легче

Те, кто пробовал экспресс-детокс, часто рассказывают о лёгкости и "свежей голове" уже через пару дней. Зухра Павлова объясняет: это ощущение связано не с очищением, а с тем, что рацион резко становится менее калорийным. Обычно уменьшается количество соли, тяжёлой еды и жирных блюд — и это действительно может улучшить самочувствие.

Есть и другой фактор: нередко человек теряет жидкость. На весах появляется минус, тело кажется легче, но это эффект обезвоживания, который не говорит о реальном улучшении здоровья. Как только питание возвращается в привычный режим, ощущения быстро исчезают.

"Чувство лёгкости после детокс-диет чаще всего связано с дефицитом калорий и потерей жидкости, а не с очищением организма", — отмечает врач.

Чем опасны жёсткие детокс-программы и соковые схемы

Экстремальные ограничения могут дать неприятные последствия уже в процессе: головокружение, слабость, раздражительность, скачки настроения и падение концентрации. Особенно рискованны такие эксперименты для людей с хроническими заболеваниями, нарушениями обмена веществ и проблемами ЖКТ. В этих случаях резкая смена питания способна ухудшить состояние вместо "оздоровления".

Соковые программы тоже не являются полноценным рационом. В них мало белка и клетчатки, зато легко набирается высокая доля быстрых углеводов. Такой режим не насыщает надолго и может спровоцировать резкие колебания уровня глюкозы, усиление голода и упадок сил. В итоге вместо мягкого восстановления после праздников человек получает ещё большую усталость — и высокий риск срыва, который заканчивается перееданием.

Врачи напоминают: после каникул важнее не "очищение", а спокойное возвращение к привычному режиму — с нормальным питанием, водой, сном и постепенной физической активностью.

