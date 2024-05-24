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Путин: Легитимность Зеленского закончилась
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:00

Путин: Легитимность Зеленского закончилась

Легитимность Владимира Зеленского закончилась, заметил президент Российской Федерации Владимир Путин на брифинге, который прошел по результатам переговоров между Россией и Белоруссией.

Путин подчеркнул, что Россия понимает, что срок легитимности действующего главы Украины иссек.

Срок полномочий Зеленского истек в 20 мая. Проведение выборов президента Украины в 2024 году было отменено в связи с вводом военного положения и общей мобилизацией. Зеленский высказывал мнение, что в настоящее время проведение выборов является неуместным.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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