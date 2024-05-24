Легитимность Владимира Зеленского закончилась, заметил президент Российской Федерации Владимир Путин на брифинге, который прошел по результатам переговоров между Россией и Белоруссией.
Путин подчеркнул, что Россия понимает, что срок легитимности действующего главы Украины иссек.
Срок полномочий Зеленского истек в 20 мая. Проведение выборов президента Украины в 2024 году было отменено в связи с вводом военного положения и общей мобилизацией. Зеленский высказывал мнение, что в настоящее время проведение выборов является неуместным.
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