Вагон-ресторан
Вагон-ресторан
© flickr.com by Simon Pielow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:17

Зашел в вагон-ресторан ради бокала вина — челюсть отвисла от цен и правил

Цены на вино в вагоне-ресторане выше курортных в 3–4 раза, рассказал путешественник

Поездки по стране для многих давно стали привычным ритуалом: кто-то отправляется в длительные путешествия через всю Россию, кто-то выбирает экспресс-маршруты на юг, а кто-то воспринимает вагон просто как "дом на колёсах". Но неизменный вопрос остаётся один: можно ли выпить в пути и сколько это будет стоить? Автор канала "Зоркий" решила разобраться предметно и, как она рассказывает, отправилась в вагон-ресторан, чтобы узнать всё на собственном опыте.

Где именно можно легально выпить в поезде

По словам автора, многие пассажиры до сих пор уверены, что "дорогу надо коротать с градусом", и порой делают это с изобретательностью. Кто-то прячет вино в сетке над полкой, кто-то смешивает коктейли в бутылку из-под колы, превращая напиток в невинный лимонад. Но такие хитрости объясняются не только желанием расслабиться: штрафы за распитие алкоголя в купе и плацкарте никто не отменял. В лучшем случае пассажиру выпишут квитанцию от 500 до 1500 рублей, в худшем — предложат сойти или даже задержат.

Легальный способ — только один. Это вагон-ресторан. Его расположение проводники обычно озвучивают сразу после отправления. Но стоит учитывать, что далеко не во всех составах он есть, поэтому лучше проверить заранее при покупке билетов.

Сравнение двух способов "выпить в пути"

Способ

Легальность

Удобство

Риски

В купе / плацкарте

Запрещено

Условное

Штраф, высадка

В вагоне-ресторане

Разрешено

Комфортно

Нет

Автор отмечает: в поезде "Таврия" вагон-ресторан был современный, просторный, с яркими шторами в бело-голубой гамме. Интерьер создавал ощущение отдельного мини-кафе — мягкие кресла, спокойное освещение, изолированные зоны для небольших компаний.

Как устроен вагон-ресторан

Путь в ресторан проходит через разные типы вагонов — от старых до новых модификаций, где двери открываются кнопкой. Внутри атмосфера напоминает небольшое кафе в дороге: люди сидят по одному или парами, кто-то ужинает, кто-то поднимает бокал игристого. Автор подмечает, что здесь всегда тихо, спокойно и, что удивительно, — уютно.

Однако важный нюанс: алкоголь "на вынос" персоналу продавать запрещено. И штраф здесь куда внушительнее — от 20 000 до 40 000 рублей. Поэтому пить можно только за столиком.

Меню: что предлагают и сколько стоит

Меню компактное, но достаточно разнообразное. Завтраки — от 300 рублей, закуски — от 400. Автор обращает внимание на мясные и сырные ассорти, которые отлично подходят под вино или крепкие напитки.

Стоимость основных блюд:

  • Оливье — 470 р.
  • Борщ — 590 р.
  • Бефстроганов с гречкой — 890 р.
  • Котлета с картофелем — 850 р.
  • Спагетти с курицей — 720 р.
  • Пицца (400 г) — 900 р.

Автор признаётся: соблазнилась пиццей, наблюдая за соседним столиком. Блюдо выглядело аппетитно, но поход за ним отложили — не хотелось снова проходить длинную цепочку вагонов.

Напитки: главное, ради чего многие и идут

Ассортимент радует любителей вина: преобладают крымские марки — Инкерман, Золотая Балка, Захарьин. Но цены, как отмечает автор, кусаются: по сравнению с ялтинскими магазинами разница достигает трёх-четырёх раз.

Примеры:

  • "Балаклава Мускат" — 2500 р. (в Ялте ~695 р.)
  • "Фиолент Шираз" — 2900 р. (в Ялте ~950 р.)

Водка — белорусская:

  • 100 мл — 800 р.
  • бутылка — 2100 р.

Пиво — 400 рублей, лимонад — 250. Автор сравнила цены: на побережье тот же сорт стоил около 110 рублей.

Автор закупилась пивом себе и лимонадом ребёнку, получив мини-набор из крымских напитков. Общий чек — 1568 рублей, что соответствует среднему ужину на двоих без горячего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Просить напитки "на вынос" → штраф для персонала → употреблять только за столом.
  2. Брать "что покрепче" без еды → риск плохого самочувствия → закуски или горячее.
  3. Сравнивать цены с магазинными → разочарование → воспринимать ресторан как кафе в дороге.
  4. Переусердствовать → жалобы соседей → соблюдать меру.

А что если купить на станции?

Автор уточнила цены в ларьке на вокзале: пиво "Дон" в Ростовской области стоило примерно 210 рублей. Еда и напитки на станциях часто вдвое дешевле, но важно помнить правила: распивать алкоголь в плацкарте по-прежнему нельзя.

Плюсы и минусы похода в вагон-ресторан

Плюсы

Минусы

Законно и безопасно

Цены выше, чем в магазине

Комфортная атмосфера

Ограниченный выбор блюд

Есть выбор вин и горячего

Платить нужно сразу на месте

Можно переключиться от поездки

Иногда далеко идти

FAQ

Можно ли взять своё пиво и пить в купе?
Нет, правилами запрещено. Возможен штраф.

Есть ли рестораны во всех поездах?
Нет, в некоторых составов ресторана нет — нужно уточнять заранее.

Что выгоднее: покупать в ресторане или на станции?
На станции дешевле, но пить всё равно можно только в ресторане.

Мифы и правда

Миф: можно тихонько пить, и никто не заметит.
Правда: проводники следят, штрафы выписывают регулярно.

Миф: в поезде алкоголь стоит адекватно.
Правда: цены выше в 2-4 раза относительно курортных магазинов.

Миф: в ресторане наливают на вынос.
Правда: это запрещено законом.

2 интересных факта

  1. Первые вагоны-рестораны в России появились в 1896 году в составе скорого поезда "Северный экспресс", который шёл по маршруту Санкт-Петербург — Париж.
  2. Высокие цены на алкоголь в поездах, в том числе на вино, стремлением сдержать пассажиров от чрезмерного употребления спиртного.

